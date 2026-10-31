Son dakika Şırnak'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Şırnak'ta nerede oldu? Şırnak deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ekim 2026
31.10.2026 16:10
NTV
Son dakika Şırnak deprem haberleri.. Şırnak'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Şırnak'ta nerede oldu? Şırnak Kandilli ve AFAD son depremler.. 31 Ekim 2026 Şırnak deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Şırnak'ta? Şırnak son deprem büyüklüğü ne kadar? Şırnak'ta ve Şırnak yakınındaki depremler nelerdir? Şırnak'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Şırnak canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Şırnak deprem haberleri.. Şırnak'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Şırnak'ta deprem mi oldu? Deprem Şırnak'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Şırnak'ta nerede deprem oldu? Şırnak deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 31 Ekim 2026 15:51 itibariyle Silopi (Şırnak) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Şırnak deprem haberleri 31 Ekim 2026.. Şırnak AFAD son depremler ve Şırnak Kandilli son dakika deprem listesi..
Şırnak AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simele, Duhok (Irak) - [11.34 km] Silopi (Şırnak)
|31 Ekim 2026 15:51
|37.0290
|42.4585
|7.02
|3.80
|Simele, Duhok (Irak) - [03.55 km] Silopi (Şırnak)
|30 Ekim 2026 19:33
|37.0968
|42.4115
|7.45
|1.40