SON DAKİKA: Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 17.18'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Sivas'ta saat 17.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, AA muhabirine, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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