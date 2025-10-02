Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2025

Son dakika Sivas deprem haberleri..Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Ekim 2025 Sivas deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Sivas'ta? Sivas son deprem büyüklüğü ne kadar? Sivas'ta ve Sivas yakınındaki depremler nelerdir? Sivas'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Sivas canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Sivas deprem haberleri.. Sivas'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem Sivas'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Sivas'ta nerede deprem oldu? Sivas deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 02 Ekim 2025 14:12:37 itibariyle Gölova () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 02 Ekim 2025.. ve Sivas Kandilli deprem listesi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gölova (Sivas) 14:12:37 02-10-2025 40,01944 38,7225 7 3,6
Zara (Sivas) 16:17:00 01-10-2025 39,92 37,63694 7,31 1,5
YAPAK-ZARA (SIVAS) 11:29:32 01-10-2025 39,9485 37,6363 7,6 2,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 18:18:06 30-09-2025 39,469 37,3648 18,7 1,9
Ulaş (Sivas) 18:18:05 30-09-2025 39,40972 37,30083 7,03 1,8
İmranlı (Sivas) 05:46:19 30-09-2025 39,64111 38,25917 6,97 1,3
Gürün (Sivas) 20:02:58 27-09-2025 38,83361 37,37917 6,63 1,1
Ulaş (Sivas) 13:12:01 24-09-2025 39,45167 37,17306 7 1,2
ULAS (SIVAS) 13:12:00 24-09-2025 39,4213 37,0407 0 1,5
AYLI-(SIVAS) 12:40:49 24-09-2025 39,4308 36,8138 9,3 1,9
Merkez (Sivas) 12:40:49 24-09-2025 39,51167 36,77694 7,01 1,8
Ulaş (Sivas) 02:42:44 24-09-2025 39,43333 37,32806 10,65 1,6
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 14:00:43 22-09-2025 38,848 37,4322 2,5 2
Gürün (Sivas) 03:40:17 22-09-2025 38,83583 37,325 7,1 1,4
Ulaş (Sivas) 02:09:31 22-09-2025 39,43472 37,24194 7,09 3,1
KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) 02:09:30 22-09-2025 39,4193 37,193 2,5 3,2
Gürün (Sivas) 10:28:44 21-09-2025 38,85528 37,43778 7,03 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 10:28:44 21-09-2025 38,8333 37,4765 1,3 2
Gürün (Sivas) 10:27:21 21-09-2025 38,85889 37,42639 7,01 2,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 10:27:20 21-09-2025 38,8513 37,4258 5 2,2
Gürün (Sivas) 10:09:11 21-09-2025 38,85556 37,41611 7,02 3,2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 10:09:10 21-09-2025 38,8402 37,432 5 3,3
Gürün (Sivas) 04:04:07 17-09-2025 38,89222 37,45833 7,02 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:04:06 17-09-2025 38,8828 37,4705 5 1,8
Gürün (Sivas) 02:27:12 17-09-2025 38,88528 37,46639 7 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:27:10 17-09-2025 38,8872 37,4955 5 1,7
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 00:09:49 17-09-2025 38,828 37,4002 5 1,2
Gürün (Sivas) 00:09:49 17-09-2025 38,90444 37,45222 7,05 1,1
YESILDERE-ZARA (SIVAS) 23:02:47 16-09-2025 39,6223 37,8695 7,7 1,3
Zara (Sivas) 19:45:25 16-09-2025 39,55306 37,72389 7,16 1,5
IKIDEGIRMEN-ZARA (SIVAS) 19:45:24 16-09-2025 39,4785 37,6813 9,1 1,7
Kangal (Sivas) 05:16:59 16-09-2025 39,16333 37,84222 6,89 1,3
Zara (Sivas) 15:32:29 15-09-2025 39,58639 37,80778 6,18 2
BAHCEICI-GURUN (SIVAS) 03:16:51 13-09-2025 38,7413 37,38 13,1 1,3
Kangal (Sivas) 11:57:41 11-09-2025 39,15417 37,82444 8,92 2,1
AKCAKALE-KANGAL (SIVAS) 11:57:39 11-09-2025 39,1312 37,777 10 2,4
Şarkışla (Sivas) 21:29:17 10-09-2025 39,22611 36,53361 10,77 3
UCUK-SARKISLA (SIVAS) 21:29:16 10-09-2025 39,2352 36,5312 2,8 3,1
Ulaş (Sivas) 04:41:59 10-09-2025 39,43861 37,33083 7 1,8
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 04:41:59 10-09-2025 39,4175 37,2848 5 1,9
KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) 07:45:57 08-09-2025 39,095 36,0848 5 2
Ulaş (Sivas) 02:48:34 08-09-2025 39,48361 37,43889 7,01 1,4
Ulaş (Sivas) 01:46:32 08-09-2025 39,36833 37,25833 7 1,9
CAKMAKDUZU-DIVRIGI (SIVAS) 04:01:13 07-09-2025 39,0905 38,1345 7,7 1,6
Divriği (Sivas) 22:37:49 06-09-2025 39,14306 38,13278 7,98 1,4
GUVENKAYA-DIVRIGI (SIVAS) 23:53:19 28-08-2025 39,3228 37,7247 13,7 1,5
Kangal (Sivas) 23:53:17 28-08-2025 39,30889 37,70306 5,76 1,6
Ulaş (Sivas) 19:31:05 26-08-2025 39,42139 37,31083 7,04 2,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 19:31:05 26-08-2025 39,4195 37,2518 1,6 2,8
Altınyayla (Sivas) 03:51:45 26-08-2025 39,34 36,74056 7 1,7
