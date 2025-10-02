Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2025
Son dakika Sivas deprem haberleri..Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Ekim 2025 Sivas deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Sivas'ta? Sivas son deprem büyüklüğü ne kadar? Sivas'ta ve Sivas yakınındaki depremler nelerdir? Sivas'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Sivas canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Sivas deprem haberleri.. Sivas'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem Sivas'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Sivas'ta nerede deprem oldu? Sivas deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Sivas deprem haberleri 02 Ekim 2025..Sivas AFAD son depremler ve Sivas Kandilli son dakika deprem listesi..
|Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gölova (Sivas)
|14:12:37 02-10-2025
|40,01944
|38,7225
|7
|3,6
|Zara (Sivas)
|16:17:00 01-10-2025
|39,92
|37,63694
|7,31
|1,5
|YAPAK-ZARA (SIVAS)
|11:29:32 01-10-2025
|39,9485
|37,6363
|7,6
|2,6
|SENYURT-ULAS (SIVAS)
|18:18:06 30-09-2025
|39,469
|37,3648
|18,7
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|18:18:05 30-09-2025
|39,40972
|37,30083
|7,03
|1,8
|İmranlı (Sivas)
|05:46:19 30-09-2025
|39,64111
|38,25917
|6,97
|1,3
|Gürün (Sivas)
|20:02:58 27-09-2025
|38,83361
|37,37917
|6,63
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|13:12:01 24-09-2025
|39,45167
|37,17306
|7
|1,2
|ULAS (SIVAS)
|13:12:00 24-09-2025
|39,4213
|37,0407
|0
|1,5
|AYLI-(SIVAS)
|12:40:49 24-09-2025
|39,4308
|36,8138
|9,3
|1,9
|Merkez (Sivas)
|12:40:49 24-09-2025
|39,51167
|36,77694
|7,01
|1,8
|Ulaş (Sivas)
|02:42:44 24-09-2025
|39,43333
|37,32806
|10,65
|1,6
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|14:00:43 22-09-2025
|38,848
|37,4322
|2,5
|2
|Gürün (Sivas)
|03:40:17 22-09-2025
|38,83583
|37,325
|7,1
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|02:09:31 22-09-2025
|39,43472
|37,24194
|7,09
|3,1
|KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
|02:09:30 22-09-2025
|39,4193
|37,193
|2,5
|3,2
|Gürün (Sivas)
|10:28:44 21-09-2025
|38,85528
|37,43778
|7,03
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|10:28:44 21-09-2025
|38,8333
|37,4765
|1,3
|2
|Gürün (Sivas)
|10:27:21 21-09-2025
|38,85889
|37,42639
|7,01
|2,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|10:27:20 21-09-2025
|38,8513
|37,4258
|5
|2,2
|Gürün (Sivas)
|10:09:11 21-09-2025
|38,85556
|37,41611
|7,02
|3,2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|10:09:10 21-09-2025
|38,8402
|37,432
|5
|3,3
|Gürün (Sivas)
|04:04:07 17-09-2025
|38,89222
|37,45833
|7,02
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|04:04:06 17-09-2025
|38,8828
|37,4705
|5
|1,8
|Gürün (Sivas)
|02:27:12 17-09-2025
|38,88528
|37,46639
|7
|1,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|02:27:10 17-09-2025
|38,8872
|37,4955
|5
|1,7
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|00:09:49 17-09-2025
|38,828
|37,4002
|5
|1,2
|Gürün (Sivas)
|00:09:49 17-09-2025
|38,90444
|37,45222
|7,05
|1,1
|YESILDERE-ZARA (SIVAS)
|23:02:47 16-09-2025
|39,6223
|37,8695
|7,7
|1,3
|Zara (Sivas)
|19:45:25 16-09-2025
|39,55306
|37,72389
|7,16
|1,5
|IKIDEGIRMEN-ZARA (SIVAS)
|19:45:24 16-09-2025
|39,4785
|37,6813
|9,1
|1,7
|Kangal (Sivas)
|05:16:59 16-09-2025
|39,16333
|37,84222
|6,89
|1,3
|Zara (Sivas)
|15:32:29 15-09-2025
|39,58639
|37,80778
|6,18
|2
|BAHCEICI-GURUN (SIVAS)
|03:16:51 13-09-2025
|38,7413
|37,38
|13,1
|1,3
|Kangal (Sivas)
|11:57:41 11-09-2025
|39,15417
|37,82444
|8,92
|2,1
|AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)
|11:57:39 11-09-2025
|39,1312
|37,777
|10
|2,4
|Şarkışla (Sivas)
|21:29:17 10-09-2025
|39,22611
|36,53361
|10,77
|3
|UCUK-SARKISLA (SIVAS)
|21:29:16 10-09-2025
|39,2352
|36,5312
|2,8
|3,1
|Ulaş (Sivas)
|04:41:59 10-09-2025
|39,43861
|37,33083
|7
|1,8
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|04:41:59 10-09-2025
|39,4175
|37,2848
|5
|1,9
|KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)
|07:45:57 08-09-2025
|39,095
|36,0848
|5
|2
|Ulaş (Sivas)
|02:48:34 08-09-2025
|39,48361
|37,43889
|7,01
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|01:46:32 08-09-2025
|39,36833
|37,25833
|7
|1,9
|CAKMAKDUZU-DIVRIGI (SIVAS)
|04:01:13 07-09-2025
|39,0905
|38,1345
|7,7
|1,6
|Divriği (Sivas)
|22:37:49 06-09-2025
|39,14306
|38,13278
|7,98
|1,4
|GUVENKAYA-DIVRIGI (SIVAS)
|23:53:19 28-08-2025
|39,3228
|37,7247
|13,7
|1,5
|Kangal (Sivas)
|23:53:17 28-08-2025
|39,30889
|37,70306
|5,76
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|19:31:05 26-08-2025
|39,42139
|37,31083
|7,04
|2,7
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|19:31:05 26-08-2025
|39,4195
|37,2518
|1,6
|2,8
|Altınyayla (Sivas)
|03:51:45 26-08-2025
|39,34
|36,74056
|7
|1,7
