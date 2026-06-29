Son dakika Sivas'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas'ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Haziran 2026
29.06.2026 19:20
NTV
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Tarih-saat 29 Haziran 2026 18:51 itibariyle Gürün (Sivas) 3.7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Gürün (Sivas)
|29 Haziran 2026 18:51
|38.7850
|37.1936
|7.00
|3.70
|Gürün (Sivas)
|29 Haziran 2026 02:05
|38.8336
|37.3628
|6.36
|1.10
|Gürün (Sivas)
|29 Haziran 2026 02:00
|38.8436
|37.3475
|7.00
|1.30