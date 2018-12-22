Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne programı kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fırat Kaltanı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu askerlerle sohbet etti
Nöbetçi hudut askerlerine nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti.
Ardından Türkiye - Yunanistan tampon bölgesinde bulunan Pazarkule Hudut Karakolu'na geçen Soylu, burada da ziyaret defterini imzaladı, gözetleme kulesine çıkarak yetkililerden bilgi aldı.
Askerlerle sohbet eden Soylu, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirileceği salona geçti.
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