Son dakika haberi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir.
Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor" açıklamasını yaptı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...