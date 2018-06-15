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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.
Soylu, "Terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini arkadaşlarımız İkiyaka Dağları'nda ve Düztepe mevkisinde ele geçirdi" dedi.
Bunun Hakkari bölgesinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki mühimmat olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu şunları kaydetti:
"Operasyonda 116 kalaşnikof, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası, doçka, bomba atar ve av tüfeği ele geçirildi."