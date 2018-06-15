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Şanlıurfa Suruç'ta 3 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var" dedi.

3 SAVCI DAHA GÖREVLENDİRİLDİ

Doğan, "Olayın büyüklüğü, vehameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden 3 Cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik. Suruç'taki savcılarımızın haricinde... Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar" diye konuştu.



BİR KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Doğan, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü kaydederek, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 9 olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yapan AK Partililere ateş açılmış, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de hayatını kaybetmişti.