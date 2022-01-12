SON DAKİKA: TBMM'deki siyasi partilerden ortak Kazakistan açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Kazakistan’da yaşanan olaylar hakkında TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler tarafından ortak bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haberler 12.01.2022 - 18:50

SON DAKİKA: TBMM'deki siyasi partilerden ortak Kazakistan açıklaması

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TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Kazakistan'da yaşanan son olaylara ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır" denildi.

Olaylarda vefat eden vatandaşlara başsağlığı dilenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz.

Kazakistan’ın istikrar ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz.

Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz.

Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır.

Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan , bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir"

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