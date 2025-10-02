Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2025
Tarih-saat 02 Ekim 2025 14:55:04 itibariyle Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
|Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:55:04 02-10-2025
|40,80361
|27,925
|6,71
|5
|Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:40:40 01-10-2025
|40,79278
|27,50889
|12,76
|1,1
|Marmara Denizi - [09.66 km] Şarköy (Tekirdağ)
|05:43:55 20-09-2025
|40,74111
|27,45139
|6,96
|1,2
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:43:54 20-09-2025
|40,7768
|27,5017
|10,9
|1,5
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|02:05:25 20-09-2025
|40,7488
|27,4812
|14
|2,3
|Marmara Denizi - [09.67 km] Şarköy (Tekirdağ)
|02:05:24 20-09-2025
|40,74167
|27,45222
|16,36
|2,1
|Marmara Denizi - [15.01 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:24:06 18-09-2025
|40,83556
|28,005
|6,61
|1,9
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|15:24:06 18-09-2025
|40,811
|28,0037
|7,8
|2,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|13:06:54 17-09-2025
|40,8035
|27,5017
|4
|2,7
|Marmara Denizi - [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|13:06:54 17-09-2025
|40,82139
|27,49083
|7,77
|2,5
|Marmara Denizi - [17.90 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|09:15:07 12-09-2025
|40,80917
|28,0075
|7,01
|1,7
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:09:13 12-09-2025
|40,7655
|27,4565
|9
|1
|Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|06:41:06 10-09-2025
|40,80639
|28,13583
|9,15
|1,6
|Marmara Denizi - [20.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|05:01:10 10-09-2025
|40,82722
|28,11611
|6,97
|1,8
|Marmara Denizi - [21.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:03:21 05-09-2025
|40,83944
|28,15194
|10,99
|2
|Marmara Denizi - [23.59 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:10:09 05-09-2025
|40,83139
|28,17472
|9,35
|3,2
|Marmara Denizi - [24.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:38:13 05-09-2025
|40,74944
|27,97139
|6,26
|1,9
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|01:38:12 05-09-2025
|40,8092
|27,9805
|4,7
|2,1
|Marmara Denizi - [26.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:01:14 31-08-2025
|40,78667
|28,16806
|6,79
|2
|Marmara Denizi - [19.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|07:55:13 31-08-2025
|40,79611
|27,90417
|7,03
|1,7
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|23:31:55 30-08-2025
|40,7702
|27,3027
|13
|1,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|04:35:24 27-08-2025
|40,8083
|27,518
|8,5
|1,8
|Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|04:35:24 27-08-2025
|40,82583
|27,51667
|18,96
|1,6
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|04:13:36 26-08-2025
|40,7697
|27,2908
|5,1
|2,1
|Marmara Denizi - [11.87 km] Şarköy (Tekirdağ)
|19:36:52 25-08-2025
|40,73361
|27,47722
|7,05
|1,6
|Marmara Denizi - [10.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|10:57:21 20-08-2025
|40,78056
|27,51778
|6,98
|2,8
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|10:57:20 20-08-2025
|40,8005
|27,5108
|15,9
|3
|Marmara Denizi - [18.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:16:12 18-08-2025
|40,80111
|27,99722
|6,61
|1,4
|Marmara Denizi - [14.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:22:43 17-08-2025
|40,85778
|27,83528
|7
|1,4
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:47:36 09-08-2025
|40,8117
|27,4872
|12,9
|1,8
|Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|21:47:35 09-08-2025
|40,79111
|27,49833
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:15:47 09-08-2025
|40,84333
|28,15583
|7,15
|3,3
|Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|23:50:54 04-08-2025
|40,83361
|28,13972
|6,31
|2,4
|Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:17:45 04-08-2025
|40,85083
|28,13167
|7,25
|1,8
|Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|10:52:03 03-08-2025
|40,84417
|27,76833
|9,68
|1,6
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:36:04 01-08-2025
|40,7565
|27,5215
|15
|2,2
|Marmara Denizi - [12.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|18:36:03 01-08-2025
|40,75139
|27,51056
|16,9
|2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|07:48:00 31-07-2025
|40,6782
|27,4652
|11,8
|1,5
|Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:41:51 30-07-2025
|40,82444
|28,13222
|7
|3,2
|Marmara Denizi - [09.48 km] Şarköy (Tekirdağ)
|16:45:48 28-07-2025
|40,56139
|27,23583
|7,19
|0,9
|Marmara Denizi - [13.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18:32:00 25-07-2025
|40,93861
|28,10861
|7,08
|1,3
|Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:36:47 22-07-2025
|40,71972
|27,33444
|8,48
|1,2
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:36:46 22-07-2025
|40,7357
|27,3593
|11,8
|1,5
|Marmara Denizi - [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:47:51 20-07-2025
|40,85694
|27,98833
|8,85
|1,3
|Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|10:55:08 19-07-2025
|40,84333
|27,7325
|7,69
|1,8
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|14:49:05 18-07-2025
|40,8225
|27,9777
|5
|1,8
|Marmara Denizi - [13.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|14:49:04 18-07-2025
|40,84417
|27,96667
|7,02
|1,7
|Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|00:05:31 13-07-2025
|40,83917
|28,01833
|7,03
|1,7
|Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|15:49:11 08-07-2025
|40,85528
|28,18861
|6,96
|1,2
|Marmara Denizi - [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:18:11 07-07-2025
|40,84
|28,12806
|11,23
|2,6
|Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:43:54 20-09-2025
|40,7768
|27,5017
|10,9
|1,5
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|02:05:25 20-09-2025
|40,7488
|27,4812
|14
|2,3
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|15:24:06 18-09-2025
|40,811
|28,0037
|7,8
|2,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|13:06:54 17-09-2025
|40,8035
|27,5017
|4
|2,7
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|05:09:13 12-09-2025
|40,7655
|27,4565
|9
|1
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|01:38:12 05-09-2025
|40,8092
|27,9805
|4,7
|2,1
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|23:31:55 30-08-2025
|40,7702
|27,3027
|13
|1,3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|04:35:24 27-08-2025
|40,8083
|27,518
|8,5
|1,8
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|04:13:36 26-08-2025
|40,7697
|27,2908
|5,1
|2,1
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|10:57:20 20-08-2025
|40,8005
|27,5108
|15,9
|3
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:47:36 09-08-2025
|40,8117
|27,4872
|12,9
|1,8
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:36:04 01-08-2025
|40,7565
|27,5215
|15
|2,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|07:48:00 31-07-2025
|40,6782
|27,4652
|11,8
|1,5
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:36:46 22-07-2025
|40,7357
|27,3593
|11,8
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|14:49:05 18-07-2025
|40,8225
|27,9777
|5
|1,8
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|14:35:18 01-07-2025
|40,9157
|27,9125
|15,2
|1,5
|YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|01:20:29 17-06-2025
|40,7077
|27,2153
|16,3
|1,2
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|12:14:35 11-06-2025
|40,7265
|27,3485
|13,5
|2,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|03:29:10 11-06-2025
|40,7365
|27,391
|11,6
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|14:56:11 07-06-2025
|40,8432
|28,0012
|16,7
|1,7
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|16:02:24 06-06-2025
|40,7188
|27,4102
|10,4
|1,3
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23:41:28 30-05-2025
|40,718
|27,4067
|8,5
|1,5
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZ
|13:25:34 28-05-2025
|40,8605
|28,0187
|20,3
|1,7
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|15:06:05 20-05-2025
|40,7103
|27,4815
|10,4
|2,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|11:40:32 12-05-2025
|40,7608
|27,4247
|11
|2,1
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01:06:50 10-05-2025
|40,7735
|27,5688
|16,9
|1,5
|TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|23:12:35 08-05-2025
|40,8593
|27,5928
|1,3
|1,1
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|07:24:59 08-05-2025
|40,8373
|27,991
|11
|2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|09:46:59 07-05-2025
|40,7645
|27,4732
|10,1
|1,7
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:44:54 06-05-2025
|40,7662
|27,427
|19,5
|1,3
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|13:18:09 05-05-2025
|40,827
|28,0078
|19,6
|1,9
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|07:52:25 04-05-2025
|40,7888
|27,4332
|14,2
|2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|22:46:44 01-05-2025
|40,8048
|27,9727
|10,5
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|10:09:08 01-05-2025
|40,8322
|27,9552
|12,1
|2,2
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|05:57:53 26-04-2025
|40,8618
|27,993
|8
|1,6
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|04:44:41 25-04-2025
|40,6345
|27,3267
|5,2
|1,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|21:57:07 09-04-2025
|40,7155
|27,4765
|14,8
|1,4
|SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG)
|18:46:48 08-04-2025
|41,0233
|28,0295
|4,7
|1,6
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|13:54:32 07-04-2025
|40,7465
|27,3308
|11,2
|2,2
|HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|00:02:11 06-04-2025
|40,718
|27,329
|12,9
|2,1
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|03:24:21 04-04-2025
|40,7825
|27,465
|22,9
|1,6
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01:43:59 30-03-2025
|40,5968
|27,3538
|21,9
|1,2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|22:00:26 23-03-2025
|40,6695
|27,4252
|10,8
|1,6
|MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|18:58:29 23-03-2025
|40,6493
|27,4037
|16,3
|1,4
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|06:10:21 21-03-2025
|40,6602
|27,4805
|14,6
|2
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|01:58:38 21-03-2025
|40,6733
|27,4818
|13,7
|1,5
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|16:15:09 17-03-2025
|40,7913
|27,4577
|14,9
|1,9
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|12:24:23 13-03-2025
|40,7562
|27,4737
|19,5
|1,7
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|21:08:37 12-03-2025
|40,7332
|27,3718
|16,6
|1,8
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|12:52:56 07-03-2025
|40,6683
|27,4692
|13,2
|2,1
