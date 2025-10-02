Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2025

Son dakika Tekirdağ deprem haberleri. Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ Kandilli ve AFAD son depremler.

Tarih-saat 02 Ekim 2025 14:55:04 itibariyle Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi () 5 şiddetinde bir olmuştur.

Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:55:04 02-10-2025 40,80361 27,925 6,71 5
Marmara Denizi - [09.41 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 06:40:40 01-10-2025 40,79278 27,50889 12,76 1,1
Marmara Denizi - [09.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 05:43:55 20-09-2025 40,74111 27,45139 6,96 1,2
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:43:54 20-09-2025 40,7768 27,5017 10,9 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 02:05:25 20-09-2025 40,7488 27,4812 14 2,3
Marmara Denizi - [09.67 km] Şarköy (Tekirdağ) 02:05:24 20-09-2025 40,74167 27,45222 16,36 2,1
Marmara Denizi - [15.01 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:24:06 18-09-2025 40,83556 28,005 6,61 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:24:06 18-09-2025 40,811 28,0037 7,8 2,3
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 13:06:54 17-09-2025 40,8035 27,5017 4 2,7
Marmara Denizi - [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 13:06:54 17-09-2025 40,82139 27,49083 7,77 2,5
Marmara Denizi - [17.90 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:15:07 12-09-2025 40,80917 28,0075 7,01 1,7
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:09:13 12-09-2025 40,7655 27,4565 9 1
Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:41:06 10-09-2025 40,80639 28,13583 9,15 1,6
Marmara Denizi - [20.36 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:01:10 10-09-2025 40,82722 28,11611 6,97 1,8
Marmara Denizi - [21.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:03:21 05-09-2025 40,83944 28,15194 10,99 2
Marmara Denizi - [23.59 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:10:09 05-09-2025 40,83139 28,17472 9,35 3,2
Marmara Denizi - [24.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:38:13 05-09-2025 40,74944 27,97139 6,26 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 01:38:12 05-09-2025 40,8092 27,9805 4,7 2,1
Marmara Denizi - [26.64 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:01:14 31-08-2025 40,78667 28,16806 6,79 2
Marmara Denizi - [19.40 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:55:13 31-08-2025 40,79611 27,90417 7,03 1,7
GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 23:31:55 30-08-2025 40,7702 27,3027 13 1,3
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:35:24 27-08-2025 40,8083 27,518 8,5 1,8
Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:35:24 27-08-2025 40,82583 27,51667 18,96 1,6
GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 04:13:36 26-08-2025 40,7697 27,2908 5,1 2,1
Marmara Denizi - [11.87 km] Şarköy (Tekirdağ) 19:36:52 25-08-2025 40,73361 27,47722 7,05 1,6
Marmara Denizi - [10.96 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 10:57:21 20-08-2025 40,78056 27,51778 6,98 2,8
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 10:57:20 20-08-2025 40,8005 27,5108 15,9 3
Marmara Denizi - [18.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:16:12 18-08-2025 40,80111 27,99722 6,61 1,4
Marmara Denizi - [14.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:22:43 17-08-2025 40,85778 27,83528 7 1,4
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:47:36 09-08-2025 40,8117 27,4872 12,9 1,8
Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 21:47:35 09-08-2025 40,79111 27,49833 7 1,4
Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:15:47 09-08-2025 40,84333 28,15583 7,15 3,3
Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:50:54 04-08-2025 40,83361 28,13972 6,31 2,4
Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:17:45 04-08-2025 40,85083 28,13167 7,25 1,8
Marmara Denizi - [19.44 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:52:03 03-08-2025 40,84417 27,76833 9,68 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:36:04 01-08-2025 40,7565 27,5215 15 2,2
Marmara Denizi - [12.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 18:36:03 01-08-2025 40,75139 27,51056 16,9 2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07:48:00 31-07-2025 40,6782 27,4652 11,8 1,5
Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:41:51 30-07-2025 40,82444 28,13222 7 3,2
Marmara Denizi - [09.48 km] Şarköy (Tekirdağ) 16:45:48 28-07-2025 40,56139 27,23583 7,19 0,9
Marmara Denizi - [13.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:32:00 25-07-2025 40,93861 28,10861 7,08 1,3
Marmara Denizi - [01.96 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:36:47 22-07-2025 40,71972 27,33444 8,48 1,2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:36:46 22-07-2025 40,7357 27,3593 11,8 1,5
Marmara Denizi - [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:47:51 20-07-2025 40,85694 27,98833 8,85 1,3
Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 10:55:08 19-07-2025 40,84333 27,7325 7,69 1,8
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 14:49:05 18-07-2025 40,8225 27,9777 5 1,8
Marmara Denizi - [13.54 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:49:04 18-07-2025 40,84417 27,96667 7,02 1,7
Marmara Denizi - [14.97 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 00:05:31 13-07-2025 40,83917 28,01833 7,03 1,7
Marmara Denizi - [22.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:49:11 08-07-2025 40,85528 28,18861 6,96 1,2
Marmara Denizi - [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:18:11 07-07-2025 40,84 28,12806 11,23 2,6
