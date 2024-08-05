Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

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Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

Tarih-saat 05 Ağustos 2024 00:34:06 itibariyle Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 05 Ağustos 2024..Tekirdağ ve Tekirdağ Kandilli deprem listesi..

Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 00:34:06 05-08-2024 40,79389 27,47139 14,38 3,5
Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) 22:01:43 02-08-2024 40,76861 27,36778 5,04 1,4
Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:44 02-08-2024 40,7218 27,3198 13,8 1,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 13:13:11 31-07-2024 40,664 27,4348 6,5 1,9

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