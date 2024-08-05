Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Ağustos 2024

Tarih-saat 05 Ağustos 2024 00:34:06 itibariyle Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Tekirdağ deprem haberleri 05 Ağustos 2024..Tekirdağ AFAD son depremler ve Tekirdağ Kandilli son dakika deprem listesi..
|Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|00:34:06 05-08-2024
|40,79389
|27,47139
|14,38
|3,5
|Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ)
|22:01:43 02-08-2024
|40,76861
|27,36778
|5,04
|1,4
|Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|22:01:44 02-08-2024
|40,7218
|27,3198
|13,8
|1,6
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|13:13:11 31-07-2024
|40,664
|27,4348
|6,5
|1,9
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