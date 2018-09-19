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İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ahmediye mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir TIR hafif ticari araca çarptı.
İki araç çarpışmanın etkisiyle refüjleri aşarak bariyerlerin arasında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Bu sırada yolda trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.