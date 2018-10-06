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Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise Türk Lirası'na çevrilecek.

Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL'ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak.

Taraflar, TL tutarında anlaşamazsa, 2 Ocak 2018'den önceki sözleşmeler için 2 Ocak 2018 tarihli "Merkez Bankası efektif satış kuru" dikkate alınacak.

02 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerin yenilenmelerinde ise sözleşme tarihindeki döviz kuru baz alınacak.

Sözleşmeler yenilenirken ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınacak. TÜFE oranından fazla artış yapılacamayacak.

İSTİSNALAR VAR (FUTBOLCULAR KAPSAM DIŞI)

Dövizle sözleşmelerde bazı istisnalar da olacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak. Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcu sözleşmeleri de istisna kapsamına girecek.