Son dakika Tokat'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Tokat'ta nerede oldu? Tokat deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Mart 2026

13.03.2026 17:20
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 13 Mart 2026 16:58 itibariyle Erbaa (Tokat) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tokat AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 16:58
|40.6525
|36.7883
|10.05
|3.60
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 16:19
|40.7100
|36.7797
|8.99
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 16:13
|40.6731
|36.8006
|10.81
|1.70
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 15:56
|40.6569
|36.8208
|8.77
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 15:34
|40.6922
|36.7981
|10.98
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 15:30
|40.6733
|36.8000
|10.24
|1.80
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 15:04
|40.6439
|36.7953
|10.88
|2.70
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 14:56
|40.6069
|36.7967
|6.75
|1.50
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 14:19
|40.6394
|36.7881
|8.14
|2.20
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 13:45
|40.6197
|36.8019
|7.86
|1.90
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 13:08
|40.6642
|36.7989
|8.91
|2.50
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 13:02
|40.6786
|36.7969
|10.12
|2.20
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 12:37
|40.6986
|36.8222
|8.66
|1.50
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 12:22
|40.6211
|36.7872
|6.03
|1.30
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 11:56
|40.6400
|36.8044
|7.20
|1.60
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 11:42
|40.6569
|36.7861
|7.46
|1.60
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 11:18
|40.6422
|36.7897
|12.07
|1.60
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 11:06
|40.6669
|36.8058
|11.20
|2.40
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 10:50
|40.6589
|36.7906
|7.16
|2.60
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 10:29
|40.6164
|36.8711
|11.96
|1.80
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 10:11
|40.6328
|36.7767
|10.30
|1.80
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 10:01
|40.6572
|36.7933
|7.88
|2.00
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 09:56
|40.6481
|36.7661
|11.07
|2.10
|Merkez (Tokat)
|13 Mart 2026 09:29
|40.4781
|36.7872
|7.00
|1.50
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 09:22
|40.6108
|36.9364
|6.74
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 09:08
|40.6583
|36.8119
|5.39
|1.70
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 08:28
|40.6236
|36.7686
|6.74
|1.30
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 08:25
|40.6039
|36.7719
|6.63
|1.50
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 08:22
|40.6833
|36.7931
|11.38
|1.70
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:59
|40.6689
|36.8267
|6.01
|1.20
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 07:57
|40.6681
|36.8058
|6.73
|1.00
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:56
|40.6136
|36.7681
|7.97
|1.60
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:54
|40.6075
|36.8189
|7.00
|1.20
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:31
|40.6364
|36.7922
|6.75
|1.80
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 07:27
|40.6469
|36.7994
|6.39
|1.90
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 07:25
|40.7064
|36.8267
|8.14
|1.30
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 07:22
|40.6403
|36.7422
|7.83
|1.20
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:16
|40.6342
|36.7986
|6.16
|1.60
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 07:03
|40.6222
|36.8108
|7.00
|1.20
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 06:57
|40.6539
|36.8164
|10.51
|1.30
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:49
|40.6833
|36.7678
|10.06
|1.50
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 06:46
|40.6411
|36.8086
|6.65
|1.50
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 06:45
|40.6408
|36.8047
|5.95
|2.30
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:42
|40.6586
|36.8014
|5.08
|1.80
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:39
|40.6606
|36.7844
|6.11
|1.30
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:31
|40.6692
|36.7439
|8.45
|1.10
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:27
|40.6642
|36.7908
|7.44
|1.70
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:23
|40.6597
|36.7925
|5.71
|1.30
|Niksar (Tokat)
|13 Mart 2026 06:17
|40.6350
|36.7892
|5.03
|1.50
|Erbaa (Tokat)
|13 Mart 2026 06:13
|40.6614
|36.7233
|6.25
|1.30