Son dakika Tokat'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Tokat'ta nerede oldu? Tokat deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025
Son dakika Tokat deprem haberleri..Tokat'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Tokat'ta nerede oldu? Tokat Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Ağustos 2025 Tokat deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Tokat'ta? Tokat son deprem büyüklüğü ne kadar? Tokat'ta ve Tokat yakınındaki depremler nelerdir? Tokat'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Tokat canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Tokat deprem haberleri.. Tokat'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Tokat'ta deprem mi oldu? Deprem Tokat'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Tokat'ta nerede deprem oldu? Tokat deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Son dakika Tokat deprem haberleri 21 Ağustos 2025..Tokat AFAD son depremler ve Tokat Kandilli son dakika deprem listesi..
|Tokat AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sulusaray (Tokat)
|01:24:03 21-08-2025
|40,08222
|36,01694
|7,02
|4
|Sulusaray (Tokat)
|09:19:15 19-08-2025
|40,08667
|36,01667
|7,1
|1,5
|Sulusaray (Tokat)
|22:23:56 18-08-2025
|40,09056
|36,02472
|12,11
|1,6
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|14:29:32 10-08-2025
|39,1855
|29,0833
|10,3
|1,5
|Başçiftlik (Tokat)
|00:07:18 08-08-2025
|40,55
|37,16333
|4,6
|1,2
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|12:35:21 05-08-2025
|39,2045
|29,071
|19,1
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|09:49:57 29-07-2025
|40,04194
|36,09611
|7
|1,8
|ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
|09:49:56 29-07-2025
|40,0672
|36,0852
|6,2
|2,2
|Sulusaray (Tokat)
|02:13:04 23-07-2025
|40,06694
|35,95111
|11,27
|1,5
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|02:13:04 23-07-2025
|40,0702
|35,9942
|5
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|15:50:58 21-07-2025
|40,07111
|36,0575
|7
|1,2
|Niksar (Tokat)
|00:08:29 21-07-2025
|40,58889
|36,75917
|12,78
|1,4
|KARAKUZU-ZILE (TOKAT)
|22:33:56 18-07-2025
|40,1255
|35,9215
|5,4
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|22:33:56 18-07-2025
|40,04361
|35,99417
|7
|1,7
|ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
|04:33:49 08-07-2025
|40,0662
|36,0883
|5,2
|1,6
|Sulusaray (Tokat)
|04:33:49 08-07-2025
|40,06639
|36,06861
|7
|1,4
|TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT)
|19:03:47 02-07-2025
|40,6958
|36,5378
|13,3
|1,8
|Erbaa (Tokat)
|19:03:47 02-07-2025
|40,74694
|36,48222
|6,99
|1,6
|Zile (Tokat)
|09:10:31 01-07-2025
|40,0875
|35,96889
|7
|1,4
|YENIKOY-YESILYURT (TOKAT)
|09:10:27 01-07-2025
|39,9525
|36,1483
|28,3
|1,5
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|21:21:09 22-06-2025
|39,1647
|29,1133
|18,6
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:55:40 19-06-2025
|39,1887
|29,0913
|15,8
|1,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:51:24 16-06-2025
|39,1688
|29,1087
|15,3
|1,4
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:37:14 13-06-2025
|39,1842
|29,097
|13,5
|1,8
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|09:48:49 12-06-2025
|39,1615
|29,1305
|5
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:12:30 12-06-2025
|39,183
|29,1087
|12,9
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:57:46 11-06-2025
|39,1808
|29,084
|13,3
|1,2
|Zile (Tokat)
|04:36:45 11-06-2025
|40,10556
|35,97278
|7
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:27:08 11-06-2025
|39,186
|29,1025
|3,4
|1,5
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:22:23 11-06-2025
|39,199
|29,08
|12,3
|1,6
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|02:37:19 09-06-2025
|39,1868
|29,0842
|13,8
|1,6
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|01:50:53 09-06-2025
|39,1663
|29,1085
|13,2
|1,6
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|01:40:55 09-06-2025
|39,1678
|29,1247
|8,3
|1,4
|TANOBA-ERBAA (TOKAT)
|13:48:07 07-06-2025
|40,6578
|36,4328
|7,2
|2,3
|Erbaa (Tokat)
|13:48:07 07-06-2025
|40,65972
|36,42806
|14,81
|2,2
|Sulusaray (Tokat)
|22:26:57 06-06-2025
|40,08417
|36,00833
|11,1
|0,9
|Niksar (Tokat)
|02:36:59 05-06-2025
|40,4275
|37,14444
|10,62
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:26:51 30-05-2025
|39,2057
|29,0737
|10,3
|1,6
|Zile (Tokat)
|21:42:02 29-05-2025
|40,11472
|35,82917
|7,24
|0,8
|UCKAYA-ZILE (TOKAT)
|21:42:01 29-05-2025
|40,0983
|35,8467
|20,9
|1,2
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|01:29:27 26-05-2025
|39,206
|29,07
|12,5
|1,3
|Erbaa (Tokat)
|04:51:06 25-05-2025
|40,62556
|36,56
|7
|1,2
|HACIALI-ERBAA (TOKAT)
|04:51:05 25-05-2025
|40,5582
|36,5688
|1,8
|1,5
|Artova (Tokat)
|14:34:17 18-05-2025
|40,08611
|36,28083
|7,26
|1,5
|ERBAA (TOKAT)
|14:14:22 15-05-2025
|40,6892
|36,5608
|6,6
|2,5
|Erbaa (Tokat)
|14:14:22 15-05-2025
|40,66389
|36,58278
|14,74
|2,1
|CEVRECIK-RESADIYE (TOKAT)
|08:22:08 15-05-2025
|40,4485
|37,2152
|3,5
|2,4
|Reşadiye (Tokat)
|08:22:08 15-05-2025
|40,40972
|37,20639
|11,97
|2,1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:17:34 14-05-2025
|39,1998
|29,0753
|5
|1,6
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|18:28:44 13-05-2025
|39,1967
|29,1023
|8,9
|1,4
