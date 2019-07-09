Son dakika haberi! Pendk D-100 Karayolu'nda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler kendilerine yol vermedikleri gerekçesyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu. Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
İki zanlı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilirse şahıslar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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