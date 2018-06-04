Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terörist grup tespit edildi.
Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede yapılan aramalarda kullanılmış iki AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, 9 el yapımı patlayıcıyı imha etti.
SON DAKİKA: TSK: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli kırsalında yürütülen operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, Hakkari kırsalında 3 teröristi etkisiz hale getirdi.