Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
SON DAKİKA: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye
SON DAKİKA HABERİ: Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.