SON DAKİKA: Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte saat 16.44'te oluştuğu belirlendi.

"İLÇEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR"

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi’mize deprem ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle incelemelerini sürdürüyor. Tunceli’nin bir gerçeği, biz Tunceli’mizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi

ANINDA NE YAPMALI?

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