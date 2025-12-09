Son dakika Tunceli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Tunceli'de nerede oldu? Tunceli deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Aralık 2025
09.12.2025 16:00
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 09 Aralık 2025 15:34 itibariyle Pülümür (Tunceli) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 09 Aralık 2025 15:34 itibariyle Pülümür (Tunceli) 4.2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Tunceli deprem haberleri 09 Aralık 2025.. Tunceli AFAD son depremler ve Tunceli Kandilli son dakika deprem listesi..
Tunceli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pülümür (Tunceli)
|09 Aralık 2025 15:34
|39.5128
|39.8878
|7.00
|4.20