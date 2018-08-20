Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson gerilimi nedeniyle, alüminyumda gümrük vergisini yüzde 20'ye, çelikte ise yüzde 50'ye çıkarmıştı.



Ankara bu karara ilk tepkisini, ABD menşeli 22 ürüne ek vergi getirerek verdi. İkinci adım ise bugün atıldı. ABD'nin ek vergi kararına karşı, Dünya Ticaret Örgütü'nde dava süreci başlatıldı.



Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta ABD makamlarından yapılan açıklama ile Türkiye'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergilerin yüzde 100 oranında artırılarak demir-çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkartıldığı hatırlatıldı.



ABD'nin almış olduğu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle 15 Ağustos'ta, Türkiye'nin daha önce bu ülkeye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önleminin, mütekabiliyet çerçevesinde, yüzde 100 artırılarak iki katına çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, böylece söz konusu 22 üründe ABD'ye uygulanan ek vergi tutarının toplam 533 milyon dolar olduğu ifade edildi.



Açıklamada, DTÖ platformunda da Türk ihracatçıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz, ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

DTÖ'DEN AÇIKLAMA.



DTÖ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ABD'nin çelik ve alüminyum konusunda aldığı ilave vergi kararına karşı şikayette bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD'yi 'DTÖ Anlaşmazlıkların Halli' mekanizması kapsamında 'danışmalara' çağırdı. Türkiye'nin attığı bu adım, 20 Ağustos'ta tüm DTÖ üyelerine resmen duyuruldu." ifadelerine yer verildi.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması işleyiş kuralları kapsamında, Türkiye'nin danışma talebine yanıt vermesi için ABD'ye 10 gün süre veriliyor. Bu süre içerisinde ABD yanıt vermezse ve ek vergilere ilişkin Türkiye ile 60 gün içinde bir uzlaşmaya varmazsa konu, DTÖ'de dava sürecinin bir ileri aşaması olan Panel'e taşınacak.



Panel üyelerinin kim olacağı konusunda Türkiye ve ABD'nin anlaşması gerekiyor. İki taraf bir anlaşmaya varamazsa Panel üyelerini DTÖ Genel Direktörü atayacak. Panel üyeleri, Türkiye ve ABD'nin savlarını DTÖ mevzuatına göre değerlendirerek Türkiye'nin şikayetinde haklı olup olmadığını karara bağlayacak. Bunun en az 12-14 ay alacağı tahmin ediliyor.



TEMYİZ ORGANI



Taraflardan biri Panelin kararını Temyiz Organı'na götürebilecek. İşleyiş kurallarına göre Temyiz Organı'nın, Panelin kararına ilişkin raporunu 3-4 ay içinde tamamlaması gerekiyor. Karar, Temyiz Organı'nın raporunun yayınlanmasından sonra nihai hale gelecek.



DTÖ'deki dava sürecinin en az bir buçuk yıl süreceği tahmin ediliyor.



AB VE YEDİ ÜLKE DAVA AÇMIŞTI



Türkiye'nin de dava açmasıyla ABD'nin ek vergi önlemlerine karşı bu ülkeye karşı dava açan üye sayısı sekiz oldu. Daha önce de Avrupa Birliği (AB), Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Rusya, İsviçre, Kanada, Norveç ve Meksika dava açmıştı.



ABD, Mart ayında çelikte yüzde 25 ve alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmiş, bu adımı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle attığını iddia etmişti. ABD'nin kararı üzerine, Türkiye dahil bu karardan zarar gören ülkeler, ABD ürünlerine eş değer oranda vergiyle mukabele etmişlerdi.



ABD'nin Türkiye özelinde bu vergileri iki katı oranında uygulayacağını açıklaması üzerine de Türkiye, DTÖ hukukundan kaynaklanan hakları paralelinde, ABD'ye karşı, çeşitli ürünlerde aynı oranda vergi koyarak karşılık vermişti.