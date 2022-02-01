SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haberler 01.02.2022 - 18:24 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 18:46

SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

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Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

Söz konusu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla verilen kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.

'Şuşa Beyannamesi', Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak iş birliği içerisinde hareket edebilecek.

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