SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar

21.48 - "BİRAZDAN KAMUOYUNA PAYLAŞILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan diğerleri TUSAŞ görevlileri onlarla ilgili de isimleri kamuoyuna birazdan paylaşılacak. Polisimizden bildiğim kadarıyla şehit yok yedi yaralımız var ama durumları iyi tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor ne olur ne olmaz diye müşahade altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var."