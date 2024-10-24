SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar

Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada olayı bir terörist saldırı olarak nitelendirdi. Tesiste geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı, operasyon sonrasında yaptığı açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre beş kişi şehit oldu, 19 kişi de yaralandı. Anadolu Ajansı, saldırıda şehit olan vatandaşların isimlerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün TUSAŞ'ta yaşanan saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda bulunan teröristlerin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.

SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar
24 EKİM (14.38) - KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliğinin de belli olduğunu açıkladı. Saldırıda bulunan teröristin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Böylelikle TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.
24 EKİM (12.11) - TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Saldırıda bulunan teröristin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi.
24 EKİM (12.01) - YARALANAN 22 KİŞİDEN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini, 14 yaralının tedavisine ise devam edildiğini açıkladı.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 1
23.50 KUZEY IRAK'A HAVA HERAKATI

Güvenlik Kaynakları: Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı başlattı.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 2 TUSAŞ'taki terör saldırısına özel harekat timleri hemen müdahale etti.
23.05 - ÖZEL HAREKATIN MÜDAHALESİ SIRASINDA SIKIŞAN TERÖRİSTLERİN KENDİLERİNİ PATLATTIĞI AÇIKLANDI

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama:

“Özel Harekat görevlisi arkadaşlarımız ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın gösterdiği üstün kararlılık dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek, teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlamalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular.”

SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 3 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
22.53 - ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Ajansı, TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimlerini açıkladı.

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

21.48 - "BİRAZDAN KAMUOYUNA PAYLAŞILACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan diğerleri TUSAŞ görevlileri onlarla ilgili de isimleri kamuoyuna birazdan paylaşılacak. Polisimizden bildiğim kadarıyla şehit yok yedi yaralımız var ama durumları iyi tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor ne olur ne olmaz diye müşahade altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var."

21.09 - "BÜYÜK İHTİMALLE PKK YAPTI"
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının büyük ihtimalle PKK tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
20.55 - ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
18.24 İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AYRINTILARI AÇIKLADI
Bakan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştiğini, birisi kadın iki teröristin saldırıya katıldığını ve kimliklerin belirlenmesinin ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.
18.19 DÖRT ŞEHİDİMİZ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı
17.50 - 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyon sonrasında 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre 3 şehit 14 yaralı var.
17.25 - YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Soruşturma başlatılmasının ardından delil toplamaya yönelik çalışmalar başladı ve yayın yasağı getirildi.
17.02 - TERÖRİST SALDIRISINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcının çok yönlü soruşturma başlattığını duyurdu.
16.40 - TERÖRİSTLER TAKSİYLE GELMİŞ GÖRÜNÜYOR
Teröristlerin tesise ilk geliş anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bütün kapıları açık bir taksi görüntüye yansıdı. Bir teröristin önce taksinin arka tarafına gittiği ardından sol tarafına geçerek tesisi hedef almaya başladığı görüldü.
16.25 - TERÖRİSTLER GÜVENLİK KAMERALARINDA
Teröristlerin tesise nasıl geldikleri ve tesis girişindeki patlamaya ait görüntüler yayınlandı. Eli silahlı birden fazla teröristin dış kapıya geldiği, bir teröristin de bina girişindeki turnikilerden içeri atladığı gözüküyor. Teröristlerin sırt çantalı olması dikkat çekti.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 4
16.10 - ŞEHİT VE YARALI OLDUĞU DUYURULDU
İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör saldırısı yapıldığını belirterek şehit ve yaralıların olduğunu söyledi.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 5
16.00 - ÇATIŞMA VE PATLAMA DOĞRULANDI
Yetkililer, tesise silahlı saldırı yapıldığını doğruladı. Saldırının ardından tesise gelen özel harekat kapsamlı operasyon başlattı.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 6
15.55 - TESİSTE SİLAH SESLERİ VE DUMAN GÖRÜLDÜ
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerinde silah sesleri ve patlama sesleri dışarıdan da duyuldu.
15.50 - SOSYAL MEDYADA İDDİA EDİLDİ
TUSAŞ'a silahlı ve bombalı saldırı olduğu haberleri sosyal medyada yer aldı.
SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar - 7

'A TERÖR SALDIRISI

TUSAŞ'ın 'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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