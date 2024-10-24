SON DAKİKA: TUSAŞ tesislerinde terör saldırısı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu | Dakika dakika yaşananlar
Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamada olayı bir terörist saldırı olarak nitelendirdi. Tesiste geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı, operasyon sonrasında yaptığı açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre beş kişi şehit oldu, 19 kişi de yaralandı. Anadolu Ajansı, saldırıda şehit olan vatandaşların isimlerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün TUSAŞ'ta yaşanan saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda bulunan teröristlerin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliğinin de belli olduğunu açıkladı. Saldırıda bulunan teröristin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Böylelikle TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Saldırıda bulunan teröristin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 8’inin taburcu edildiğini, 14 yaralının tedavisine ise devam edildiğini açıkladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama:
“Özel Harekat görevlisi arkadaşlarımız ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın gösterdiği üstün kararlılık dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içerisinde girerek, teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlamalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular.”
Anadolu Ajansı, TUSAŞ'a saldırıda şehit olan vatandaşların isimlerini açıkladı.
Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
"Taksi şoförü kardeşimiz var şehit olan diğerleri TUSAŞ görevlileri onlarla ilgili de isimleri kamuoyuna birazdan paylaşılacak. Polisimizden bildiğim kadarıyla şehit yok yedi yaralımız var ama durumları iyi tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor ne olur ne olmaz diye müşahade altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var."
TUSAŞ'A TERÖR SALDIRISI
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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