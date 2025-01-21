SON DAKİKA. Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi: Dosya terör savcılığında

Ümit Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmişti.

PARTİLİLER EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDI



Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra partililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ile emniyetin önünde bir araya geldi. Polis emniyet çevresinde güvenlik önlemi alırken, partililer, Özdağ'ın emniyete girişinden sonra da burada beklemeye devam etti.

ZAFER PARTİSİ: DOSYA TERÖR SAVCILIĞINDA

Zafer Partisi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini belirterek, gizlilik kararı alındığını açıkladı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da sorumluluk yüklemektedir."

İYİ PARTİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ı etiketleyerek yaptığı açıklamada, karara tepki gösterdi.