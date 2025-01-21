SON DAKİKA. Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi: Dosya terör savcılığında
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi. Zafer Partisi, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini ve gizlilik kararı alındığını açıkladı. Ümit Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Ümit Özdağ'ın ifadesi savcılıkça alınmaya başlandı. Adliye ve çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden soruşturma genişletilmişti.
ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten Ankara'da gözaltına alındı. Ümit Özdağ, gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.
Ümit Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmişti.
PARTİLİLER EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDI
Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra partililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ile emniyetin önünde bir araya geldi. Polis emniyet çevresinde güvenlik önlemi alırken, partililer, Özdağ'ın emniyete girişinden sonra da burada beklemeye devam etti.
ZAFER PARTİSİ: DOSYA TERÖR SAVCILIĞINDA
Zafer Partisi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, gözaltına alınan Ümit Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini belirterek, gizlilik kararı alındığını açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da sorumluluk yüklemektedir."
İYİ PARTİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ı etiketleyerek yaptığı açıklamada, karara tepki gösterdi.
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