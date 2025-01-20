SON DAKİKA.Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'de Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özdağ, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı. Özdağ, gözaltına alınma sürecini başlatan sözlerinde, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı.

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Zafer Partisi'nden şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul’a götürülüyor. Bilgilerinize sunarız."



ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır.

Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir.



Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da sorumluluk yüklemektedir."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'ı etiketleyerek yaptığı açıklamada, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın büyük Türk Milleti!" ifadelerini kullandı.