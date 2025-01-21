SON DAKİKA. Ümit Özdağ tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ümit Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmişti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu bazı siyasiler ile Zafer Partililer, Özdağ'a destek olmak için adliyeye geldi.

ÖZEL VE DERVİŞOĞLU, ADLİYEYE GELDİ

Özdağ'ın ifadesinin alındığı savcılık katına çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu soruşturma hakkında bilgi aldı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA



Daha sonra Çağlayan'daki adliyenin önünde bekleyen basın mensuplarına konuşan Özel, siyasi partilerin genel başkanlarının hukukunun birbirlerine emanet olduğunu söyledi.

Özel, bugün pek çok konuda farklı düşünebileceği bir genel başkanla dayanışma içinde, yan yana ve omuz omuza durmak için burada olduğunu belirtti.



Özel, ayrılıkları değil, birliktelikleri konuşma günü olduğunu aktararak, "Gün ayrı düşmek değil, kol kola girmek, yan yana durmak günüdür. Gün, bu milleti süründürenlerden bu milleti kurtarmak için birlikte adım atmanın günüdür." diye konuştu.

İYİ PARTİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ



İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Özdağ'a destek için adliyeye geldiklerini söyledi.



Soruşturmaya konu olan konuşmanın Antalya'da gerçekleştiğini dile getiren Dervişoğlu, soruşturmanın İstanbul'da yapıldığını, benzer birtakım davalarda da aynı yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

Dervişoğlu, milliyetçiler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler ve vatanseverlerin artık yarışmayacağını ve birleşeceğini kaydederek, "Buradan baktığımızda söylenecek bir şey kaldı. Bu millet sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bu millet varlığını sürdürecek. Bu devlet, bugün devleti yönettiğini zannedenlere emanet edilemeyecek kadar kutsal bir yapı olması münasebetiyle millet tarafından o kutsiyet muhafaza edilecektir. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.



