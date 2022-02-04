Ümraniye Cezaevi'nde yangın

Son dakika haberi! Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.



Dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru ile 20 tutuklu ve hükümlü, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Koğuşta çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü.

Yangın çıkan E Tipi Cezaevindeki hükümlülerin T Tipi Cezaevine nakledildiği belirtildi.

BAKAN BOZDAĞ: HER ŞEY KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

Sosyal medya hesabından Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:



"İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır."



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Savcılığın cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 17.20 sıralarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edildiği belirtildi.



Açıklamada, yangından etkilenen 20 adli hükümlünün sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındığı, diğer hükümlülerin de olası tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldığı kaydedildi.