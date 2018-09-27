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Kars'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen Türkiye'ye döndü.
Umut Ali, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ermenistan'da gözaltına alınmıştı.
Olayın haber alınmasının ardından Ermeni makamlarının konunun diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine Kars Valiliği, Özmen'in iadesinin sağlanması için durumu Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına bildirmişti.