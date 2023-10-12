SON DAKİKA: Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.



Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların ve tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı. Yerlikeya, "An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." dedi.