NACİ GÖRÜR: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ

Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Van-Yeşiköşk Fay Zonu'nda meydana gelen depremin bindirme zonunda olduğunu ifade eden Görür, "Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir." dedi.

Görür, bölgede şu an için 5,2 büyüklüğünden büyük bir deprem beklemediğini dile getirdi.

“YÜZEYE YAKIN OLMASINDAN DOLAYI ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ”

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki son gelişmeleri NTV yayınında değerlendirdi. Depremi ilişkin açıklama yapan Tüysüz, depremin yüzeye yakın olmasından dolayı şiddetli hissedildiğini dile getirdi.

"Bölgede 4,2 büyüklüğüne varana artçıların olmasını bekliyoruz." diye konuşan Tüysüz, “Genellikle ilk 3 günde olabilecek artçılar söz konusu. Hasar görmüş yapıların yetkili tarafından incelenip girilmesi gerekiyor.” uyarısında bulundu.

Bölge yakınında küçük faylar olduğundan bahseden Tüysüz, “Bu depremin olduğu bölgede haritalarda diri fay hattı göstermiyor. 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Bu bölgede deprem olması bizim için şaşırtıcı değil.” dedi.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ VAR MI?

Tüysüz, bu bölge için büyük deprem beklentisi içinde olmadığını da sözlerine ekleyerek. “Bölgede çok sayıda fay var. Ne zaman deprem üreteceği konusunda net bir bilgi yok.” açıklamasında bulundu.

BÜYÜK DEPREMİN OLDUĞU FAYIN KUZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, NTV yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sabah meydana gelen depremin 2011'deki büyük depremin olduğu bölgenin daha kuzeyinde gerçekleştiğini söyleyen Barış, "O depremlerin aktardığı gerilimlerin olduğu bölgede gerçekleşen bir deprem." dedi.

"Bu tür depremlerin ana fay dediğimiz büyük faylarda olmadığını hatırlatmak önemli." diyen Barış, "İnsanlar tedirgin olup daha büyük bir deprem içerisine girebilirler ama sismolojik açıdan bunu söylemek mümkün değil." şeklinde konuştu.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Bölgedeki artçıların 4,2 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini ve bir ay boyunca sürebileceğini söyleyen Barış, bu durumun gayet normal olduğunu belirterek, tedirgin olunmaması gerektiğini ifade etti.

Şerif Barış, Van'da daha büyük bir deprem olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı.

"Daha büyük bir deprem bunun arkasından gelir mi, bunu sismolojik olarak söylemek mümkün değil." ifadesini kullanan Şerif Barış, "Daha önceki 7,2 depremi öncü bir deprem olmadan meydana geldi. Türkiye'deki depremlerin yüzde 95'i büyük deprem oluyor, artçıları devam ediyor. Bu bölgede daha önceki depremde bir öncü yoktu." diye konuştu.

Bölgedeki yapı stokuna dikkat çeken Barış, "Bölgede derme çatma yapılar var. Basit yapılarda hasar yapabilir. Merkez üssüne yakın köylerde orta hasar beklenebilir." dedi.

“ŞİDDETLİ HİSSETTİK”

NTV yayınında şehirdeki son duruma ilişkin bilgi veren Van DHA muhabiri Gülay Kuyucu, "Depremi şiddetli hissettik. Vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarı attı. AFAD ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebiliriz." dedi.

Kuyucu, binada olan vatandaşların kendilerini dışarı attığını dile getirdi.