Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Aralık 2025

03.12.2025 15:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
Tarih-saat 03 Aralık 2025 15:05 itibariyle Özalp (Van) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Tarih-saat 03 Aralık 2025 15:05 itibariyle Özalp (Van) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.88 km] Özalp (Van)
|03 Aralık 2025 15:05
|38.8003
|44.7178
|7.00
|4.00