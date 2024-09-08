Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Eylül 2024

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Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 08 Eylül 2024

Tarih-saat 08 Eylül 2024 04:43:56 itibariyle Gölü - [02.03 km] Tuşba () 3,8 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 08 Eylül 2024.. ve Van Kandilli deprem listesi..

Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Van Gölü - [05.90 km] Tuşba (Van) 04:58:19 16-08-2024 38,71694 43,14417 6,99 1,4
Kovancılar (Elazığ) 16:17:26 15-08-2024 38,77056 39,99667 7,09 2
Çatak (Van) 15:50:46 15-08-2024 38,02278 43,1125 7 2
Tuşba (Van) 19:41:50 13-08-2024 38,86056 43,45556 7,02 1,4
Van Gölü - [07.00 km] Tuşba (Van) 15:11:20 13-08-2024 38,64333 43,12056 7 1,7
Gürpınar (Van) 23:28:53 11-08-2024 38,31167 43,50361 7 1,2
Van Gölü - [07.80 km] Tuşba (Van) 17:56:36 11-08-2024 38,71056 43,11 9,91 1,6
Tuşba (Van) 14:33:06 11-08-2024 38,80389 43,42306 6,99 2,5
Tuşba (Van) 03:56:51 10-08-2024 38,65306 43,50417 25,78 3,2
Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van) 07:30:58 09-08-2024 38,87139 43,43361 7 2,7
Kovancılar (Elazığ) 16:14:09 08-08-2024 38,74611 39,97083 7 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [77.41 km] Başkale (Van) 20:12:12 07-08-2024 38,53556 45,28333 9,2 1,6
Van Gölü - [04.50 km] Gevaş (Van) 08:29:51 06-08-2024 38,49333 42,8675 6,06 1,5
Van Gölü - [01.96 km] Ahlat (Bitlis) 03:52:58 06-08-2024 38,73361 42,49306 7 1,9
Başkale (Van) 01:02:53 04-08-2024 37,895 44,185 7 2,1
Van Gölü - [07.29 km] Tuşba (Van) 00:22:53 04-08-2024 38,76778 43,13444 6,95 1,3
Van KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLIYAKA-(VAN) 19:41:48 13-08-2024 38,8292 43,3732 23,6 1,7
AKBULUT-GURPINAR (VAN) 23:28:51 11-08-2024 38,3328 43,686 4,4 1,7
MOLLAKASIM-(VAN) 17:56:35 11-08-2024 38,6588 43,2132 18,7 1,9
DEREBEY-(VAN) 14:33:04 11-08-2024 38,7908 43,4588 25 2,7
ADIGUZEL-(VAN) 03:56:52 10-08-2024 38,7045 43,4212 2,5 3,5
GEDIKBULAK-(VAN) 07:30:58 09-08-2024 38,8118 43,4535 8 2,9
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 16:14:09 08-08-2024 38,7675 39,972 5,2 1,7
KEKLIKOVA-ERCIS (VAN) 08:48:46 02-08-2024 39,0852 43,4148 5 2,2
TOPRAKLI-ERCIS (VAN) REVIZE01 (2024.07.31 13:24:53) 13:24:47 31-07-2024 39,0425 43,6013 13,7 2,3

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