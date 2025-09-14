Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Eylül 2025

Son dakika Van deprem haberleri..Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van Kandilli ve AFAD son depremler.. 14 Eylül 2025 Van deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Van'da? Van son deprem büyüklüğü ne kadar? Van'da ve Van yakınındaki depremler nelerdir? Van'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Van canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Van deprem haberleri.. Van'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Van'da deprem mi oldu? Deprem Van'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Van'da nerede deprem oldu? Van deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 14 Eylül 2025 05:52:54 itibariyle Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 14 Eylül 2025.. ve Van Kandilli deprem listesi..

Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van) 05:52:54 14-09-2025 38,39333 44,87278 7 3,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.65 km] Başkale (Van) 05:31:13 14-09-2025 38,35694 44,8225 7 2,7
Erevan (Ermenistan) - [22.51 km] Karakoyunlu (Iğdır) 04:33:22 14-09-2025 40,18889 44,46167 7 1,6
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:54:57 12-09-2025 38,634 39,731 5 3,4
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 13:33:26 12-09-2025 38,6293 39,7375 5 2,6
Hilvan (Şanlıurfa) 00:43:53 11-09-2025 37,53361 38,64 7,09 1,1
Tuşba (Van) 14:28:55 09-09-2025 38,74111 43,29444 7 2,5
DEGIRMENKOY-(VAN) REVIZE01 (2025.09.09 14:28:53) 14:28:53 09-09-2025 38,5282 43,4917 27,2 2,5
Tuşba (Van) 14:07:33 09-09-2025 38,72028 43,30278 7 2,2
AGARTI-(VAN) 14:07:31 09-09-2025 38,7197 43,2375 2,3 2,3
Tuşba (Van) 14:05:43 09-09-2025 38,70833 43,22083 7 2,3
ATMACA-(VAN) 14:05:42 09-09-2025 38,7193 43,2428 4,6 2,3
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.16 km] Başkale (Van) 19:42:04 07-09-2025 38,46194 45,305 8,25 2,2
Tuşba (Van) 19:30:44 07-09-2025 38,82583 43,53444 7,14 1,6
Van Gölü - [15.80 km] Tuşba (Van) 19:23:46 07-09-2025 38,61722 43,02389 7,01 2,3
VAN GOLU 19:23:44 07-09-2025 38,5862 43,0375 5 2,4
Kovancılar (Elazığ) 18:38:11 07-09-2025 38,77333 39,98861 17,65 3,1
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:10 07-09-2025 38,7442 39,9533 4,6 3
KOCASABAN-MURADIYE (VAN) 23:35:45 06-09-2025 38,9173 43,7005 7,3 2,6
Muradiye (Van) 23:35:44 06-09-2025 38,92083 43,81083 16,23 2,6
Kovancılar (Elazığ) 05:19:20 06-09-2025 38,75861 39,99639 16,3 1,3
ESENKOC-MURADIYE (VAN) 22:52:02 05-09-2025 38,827 43,6422 17,6 1,6
Erçek Gölü - [02.14 km] Tuşba (Van) 22:51:59 05-09-2025 38,69139 43,54 7 1,5
Kovancılar (Elazığ) 15:38:29 05-09-2025 38,68278 39,65528 6,94 0,8
Van Gölü - [07.85 km] Gevaş (Van) 08:36:56 05-09-2025 38,47722 42,93944 7 2,9
INKOY-GEVAS (VAN) 08:36:55 05-09-2025 38,5143 42,9072 6,5 2,8
Van Gölü - [01.76 km] Tuşba (Van) 20:58:05 04-09-2025 38,7425 43,19278 7 2,4
AGARTI-(VAN) 20:58:04 04-09-2025 38,7145 43,2053 5 2,5
Van Gölü - [07.08 km] Adilcevaz (Bitlis) 08:49:14 01-09-2025 38,74222 42,68028 12,54 1,8
Bahçesaray (Van) 00:37:17 01-09-2025 38,02722 42,87028 6,99 1,7
MORHAMAM-ARGUVAN (MALATYA) 19:10:40 31-08-2025 38,6843 38,335 19,7 1,2
Tatvan (Bitlis) 05:17:35 31-08-2025 38,57389 42,29833 7 1,4
CEKMECE-TATVAN (BITLIS) 05:17:34 31-08-2025 38,5895 42,2407 3,1 1,5
Gürpınar (Van) 03:21:50 31-08-2025 37,95278 43,58111 7,01 1,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.17 km] Başkale (Van) 02:36:00 31-08-2025 38,43083 44,55556 7 2,4
KARABABA-ARGUVAN (MALATYA) 12:39:09 30-08-2025 38,6133 38,3408 4,9 1,9
Saray (Van) 06:41:49 30-08-2025 38,69139 44,25111 19,29 1,6
Tuşba (Van) 03:18:23 29-08-2025 38,74028 43,49 7 1,1
Van Gölü - [07.72 km] Gevaş (Van) 16:30:07 28-08-2025 38,44611 42,96361 17,02 2,6
Tuşba (Van) 03:56:03 28-08-2025 38,80917 43,345 7 1,1
Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) 00:10:20 28-08-2025 38,46889 43,15972 7,01 3,5
VAN GOLU 00:10:19 28-08-2025 38,4892 43,1323 5 3,7
Tuşba (Van) 09:12:49 27-08-2025 38,87111 43,55278 7 2,9
AKCIFT (VAN) 09:12:48 27-08-2025 38,8277 43,5592 8,7 2,7
VAN GOLU 20:41:25 26-08-2025 38,6073 42,9958 22,1 2,1
Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van) 20:41:25 26-08-2025 38,62472 43,01167 24,05 2,1
Kovancılar (Elazığ) 13:39:57 25-08-2025 38,66444 39,82806 14,85 1,8
Van Gölü - [07.67 km] Tuşba (Van) 03:12:49 24-08-2025 38,91056 43,445 11,53 1,7
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 11:14:25 22-08-2025 38,0872 42,8977 8,1 2,9
Kovancılar (Elazığ) 03:24:04 22-08-2025 38,81972 40,03694 7 1
