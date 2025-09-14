Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Eylül 2025
Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van Kandilli ve AFAD son depremler.. 14 Eylül 2025 Van deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 14 Eylül 2025 05:52:54 itibariyle Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Van deprem haberleri 14 Eylül 2025..Van AFAD son depremler ve Van Kandilli son dakika deprem listesi..
|Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [38.66 km] Başkale (Van)
|05:52:54 14-09-2025
|38,39333
|44,87278
|7
|3,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.65 km] Başkale (Van)
|05:31:13 14-09-2025
|38,35694
|44,8225
|7
|2,7
|Erevan (Ermenistan) - [22.51 km] Karakoyunlu (Iğdır)
|04:33:22 14-09-2025
|40,18889
|44,46167
|7
|1,6
|MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|14:54:57 12-09-2025
|38,634
|39,731
|5
|3,4
|MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|13:33:26 12-09-2025
|38,6293
|39,7375
|5
|2,6
|Hilvan (Şanlıurfa)
|00:43:53 11-09-2025
|37,53361
|38,64
|7,09
|1,1
|Tuşba (Van)
|14:28:55 09-09-2025
|38,74111
|43,29444
|7
|2,5
|DEGIRMENKOY-(VAN) REVIZE01 (2025.09.09 14:28:53)
|14:28:53 09-09-2025
|38,5282
|43,4917
|27,2
|2,5
|Tuşba (Van)
|14:07:33 09-09-2025
|38,72028
|43,30278
|7
|2,2
|AGARTI-(VAN)
|14:07:31 09-09-2025
|38,7197
|43,2375
|2,3
|2,3
|Tuşba (Van)
|14:05:43 09-09-2025
|38,70833
|43,22083
|7
|2,3
|ATMACA-(VAN)
|14:05:42 09-09-2025
|38,7193
|43,2428
|4,6
|2,3
|Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [77.16 km] Başkale (Van)
|19:42:04 07-09-2025
|38,46194
|45,305
|8,25
|2,2
|Tuşba (Van)
|19:30:44 07-09-2025
|38,82583
|43,53444
|7,14
|1,6
|Van Gölü - [15.80 km] Tuşba (Van)
|19:23:46 07-09-2025
|38,61722
|43,02389
|7,01
|2,3
|VAN GOLU
|19:23:44 07-09-2025
|38,5862
|43,0375
|5
|2,4
|Kovancılar (Elazığ)
|18:38:11 07-09-2025
|38,77333
|39,98861
|17,65
|3,1
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|18:38:10 07-09-2025
|38,7442
|39,9533
|4,6
|3
|KOCASABAN-MURADIYE (VAN)
|23:35:45 06-09-2025
|38,9173
|43,7005
|7,3
|2,6
|Muradiye (Van)
|23:35:44 06-09-2025
|38,92083
|43,81083
|16,23
|2,6
|Kovancılar (Elazığ)
|05:19:20 06-09-2025
|38,75861
|39,99639
|16,3
|1,3
|ESENKOC-MURADIYE (VAN)
|22:52:02 05-09-2025
|38,827
|43,6422
|17,6
|1,6
|Erçek Gölü - [02.14 km] Tuşba (Van)
|22:51:59 05-09-2025
|38,69139
|43,54
|7
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|15:38:29 05-09-2025
|38,68278
|39,65528
|6,94
|0,8
|Van Gölü - [07.85 km] Gevaş (Van)
|08:36:56 05-09-2025
|38,47722
|42,93944
|7
|2,9
|INKOY-GEVAS (VAN)
|08:36:55 05-09-2025
|38,5143
|42,9072
|6,5
|2,8
|Van Gölü - [01.76 km] Tuşba (Van)
|20:58:05 04-09-2025
|38,7425
|43,19278
|7
|2,4
|AGARTI-(VAN)
|20:58:04 04-09-2025
|38,7145
|43,2053
|5
|2,5
|Van Gölü - [07.08 km] Adilcevaz (Bitlis)
|08:49:14 01-09-2025
|38,74222
|42,68028
|12,54
|1,8
|Bahçesaray (Van)
|00:37:17 01-09-2025
|38,02722
|42,87028
|6,99
|1,7
|MORHAMAM-ARGUVAN (MALATYA)
|19:10:40 31-08-2025
|38,6843
|38,335
|19,7
|1,2
|Tatvan (Bitlis)
|05:17:35 31-08-2025
|38,57389
|42,29833
|7
|1,4
|CEKMECE-TATVAN (BITLIS)
|05:17:34 31-08-2025
|38,5895
|42,2407
|3,1
|1,5
|Gürpınar (Van)
|03:21:50 31-08-2025
|37,95278
|43,58111
|7,01
|1,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [14.17 km] Başkale (Van)
|02:36:00 31-08-2025
|38,43083
|44,55556
|7
|2,4
|KARABABA-ARGUVAN (MALATYA)
|12:39:09 30-08-2025
|38,6133
|38,3408
|4,9
|1,9
|Saray (Van)
|06:41:49 30-08-2025
|38,69139
|44,25111
|19,29
|1,6
|Tuşba (Van)
|03:18:23 29-08-2025
|38,74028
|43,49
|7
|1,1
|Van Gölü - [07.72 km] Gevaş (Van)
|16:30:07 28-08-2025
|38,44611
|42,96361
|17,02
|2,6
|Tuşba (Van)
|03:56:03 28-08-2025
|38,80917
|43,345
|7
|1,1
|Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van)
|00:10:20 28-08-2025
|38,46889
|43,15972
|7,01
|3,5
|VAN GOLU
|00:10:19 28-08-2025
|38,4892
|43,1323
|5
|3,7
|Tuşba (Van)
|09:12:49 27-08-2025
|38,87111
|43,55278
|7
|2,9
|AKCIFT (VAN)
|09:12:48 27-08-2025
|38,8277
|43,5592
|8,7
|2,7
|VAN GOLU
|20:41:25 26-08-2025
|38,6073
|42,9958
|22,1
|2,1
|Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van)
|20:41:25 26-08-2025
|38,62472
|43,01167
|24,05
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|13:39:57 25-08-2025
|38,66444
|39,82806
|14,85
|1,8
|Van Gölü - [07.67 km] Tuşba (Van)
|03:12:49 24-08-2025
|38,91056
|43,445
|11,53
|1,7
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|11:14:25 22-08-2025
|38,0872
|42,8977
|8,1
|2,9
|Kovancılar (Elazığ)
|03:24:04 22-08-2025
|38,81972
|40,03694
|7
|1
