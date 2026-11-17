Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Kasım 2026
17.11.2026 19:20
NTV
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Tarih-saat 17 Kasım 2026 18:57 itibariyle Gevaş (Van) 4.3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
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Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van)
|17 Kasım 2026 18:57
|38.4853
|42.9338
|13.61
|4.30
|Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van)
|17 Kasım 2026 16:46
|38.4693
|42.8853
|7.02
|1.90
|Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van)
|17 Kasım 2026 16:24
|38.4333
|42.9525
|7.00
|1.80
|Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van)
|17 Kasım 2026 16:19
|38.4230
|42.9505
|7.00
|1.80
|Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van)
|17 Kasım 2026 16:15
|38.4635
|42.9673
|7.00
|1.70
|Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van)
|17 Kasım 2026 13:50
|38.6162
|43.0088
|7.00
|1.20
|Muradiye (Van)
|17 Kasım 2026 08:51
|39.0053
|43.8258
|7.00
|1.50
|Muradiye (Van)
|17 Kasım 2026 02:20
|39.0467
|43.7880
|7.00
|1.50
|Bahçesaray (Van)
|16 Kasım 2026 20:54
|38.0420
|42.6820
|7.00
|2.80