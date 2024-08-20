Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ağustos 2024

Tarih-saat 20 Ağustos 2024 17:27:40 itibariyle Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [119.13 km] Posof (Ardahan) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Van deprem haberleri 20 Ağustos 2024..Van AFAD son depremler ve Van Kandilli son dakika deprem listesi..
|Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Van Gölü - [05.90 km] Tuşba (Van)
|04:58:19 16-08-2024
|38,71694
|43,14417
|6,99
|1,4
|Kovancılar (Elazığ)
|16:17:26 15-08-2024
|38,77056
|39,99667
|7,09
|2
|Çatak (Van)
|15:50:46 15-08-2024
|38,02278
|43,1125
|7
|2
|Tuşba (Van)
|19:41:50 13-08-2024
|38,86056
|43,45556
|7,02
|1,4
|Van Gölü - [07.00 km] Tuşba (Van)
|15:11:20 13-08-2024
|38,64333
|43,12056
|7
|1,7
|Gürpınar (Van)
|23:28:53 11-08-2024
|38,31167
|43,50361
|7
|1,2
|Van Gölü - [07.80 km] Tuşba (Van)
|17:56:36 11-08-2024
|38,71056
|43,11
|9,91
|1,6
|Tuşba (Van)
|14:33:06 11-08-2024
|38,80389
|43,42306
|6,99
|2,5
|Tuşba (Van)
|03:56:51 10-08-2024
|38,65306
|43,50417
|25,78
|3,2
|Van Gölü - [04.19 km] Tuşba (Van)
|07:30:58 09-08-2024
|38,87139
|43,43361
|7
|2,7
|Kovancılar (Elazığ)
|16:14:09 08-08-2024
|38,74611
|39,97083
|7
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [77.41 km] Başkale (Van)
|20:12:12 07-08-2024
|38,53556
|45,28333
|9,2
|1,6
|Van Gölü - [04.50 km] Gevaş (Van)
|08:29:51 06-08-2024
|38,49333
|42,8675
|6,06
|1,5
|Van Gölü - [01.96 km] Ahlat (Bitlis)
|03:52:58 06-08-2024
|38,73361
|42,49306
|7
|1,9
|Başkale (Van)
|01:02:53 04-08-2024
|37,895
|44,185
|7
|2,1
|Van Gölü - [07.29 km] Tuşba (Van)
|00:22:53 04-08-2024
|38,76778
|43,13444
|6,95
|1,3
|Van KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAYLIYAKA-(VAN)
|19:41:48 13-08-2024
|38,8292
|43,3732
|23,6
|1,7
|AKBULUT-GURPINAR (VAN)
|23:28:51 11-08-2024
|38,3328
|43,686
|4,4
|1,7
|MOLLAKASIM-(VAN)
|17:56:35 11-08-2024
|38,6588
|43,2132
|18,7
|1,9
|DEREBEY-(VAN)
|14:33:04 11-08-2024
|38,7908
|43,4588
|25
|2,7
|ADIGUZEL-(VAN)
|03:56:52 10-08-2024
|38,7045
|43,4212
|2,5
|3,5
|GEDIKBULAK-(VAN)
|07:30:58 09-08-2024
|38,8118
|43,4535
|8
|2,9
|CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
|16:14:09 08-08-2024
|38,7675
|39,972
|5,2
|1,7
|KEKLIKOVA-ERCIS (VAN)
|08:48:46 02-08-2024
|39,0852
|43,4148
|5
|2,2
|TOPRAKLI-ERCIS (VAN) REVIZE01 (2024.07.31 13:24:53)
|13:24:47 31-07-2024
|39,0425
|43,6013
|13,7
|2,3
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