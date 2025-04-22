Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Nisan 2025

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Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Nisan 2025
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Tarih-saat 22 Nisan 2025 03:39:39 itibariyle Başkale () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Nisan 2025.. ve Van Kandilli deprem listesi..

Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Başkale (Van) 03:39:39 22-04-2025 38,19222 44,22389 6,95 4
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 20:59:42 21-04-2025 37,5375 38,74167 7 2,8
Çatak (Van) 00:16:18 21-04-2025 38,12139 43,02306 6,97 1,8
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4
Van KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Başkale (Van) 03:39:39 22-04-2025 38,19222 44,22389 6,95 4
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 20:59:42 21-04-2025 37,5375 38,74167 7 2,8
Çatak (Van) 00:16:18 21-04-2025 38,12139 43,02306 6,97 1,8
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Van Gölü - [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Van Gölü - [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4
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