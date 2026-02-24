Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Şubat 2026
24.02.2026 02:50
NTV
NTV - Haber Merkezi
Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van Kandilli ve AFAD son depremler.. 24 Şubat 2026 Van deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Van'da? Van son deprem büyüklüğü ne kadar? Van'da ve Van yakınındaki depremler nelerdir?
Tarih-saat 24 Şubat 2026 02:28 itibariyle Tuşba (Van) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Van Gölü - [07.69 km] Tuşba (Van)
|24 Şubat 2026 02:28
|38.6567
|43.1042
|6.96
|3.50