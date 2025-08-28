Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025

Son dakika Van deprem haberleri..Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Ağustos 2025 Van deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Van'da? Van son deprem büyüklüğü ne kadar? Van'da ve Van yakınındaki depremler nelerdir? Van'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Van canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Van deprem haberleri.. Van'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Van'da deprem mi oldu? Deprem Van'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Van'da nerede deprem oldu? Van deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 28 Ağustos 2025 00:10:20 itibariyle Gölü - [18.13 km] Gevaş () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) 00:10:20 28-08-2025 38,46889 43,15972 7,01 3,5
VAN GOLU 00:10:19 28-08-2025 38,4892 43,1323 5 3,7
Tuşba (Van) 09:12:49 27-08-2025 38,87111 43,55278 7 2,9
AKCIFT (VAN) 09:12:48 27-08-2025 38,8277 43,5592 8,7 2,7
VAN GOLU 20:41:25 26-08-2025 38,6073 42,9958 22,1 2,1
Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van) 20:41:25 26-08-2025 38,62472 43,01167 24,05 2,1
Kovancılar (Elazığ) 13:39:57 25-08-2025 38,66444 39,82806 14,85 1,8
Van Gölü - [07.67 km] Tuşba (Van) 03:12:49 24-08-2025 38,91056 43,445 11,53 1,7
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 11:14:25 22-08-2025 38,0872 42,8977 8,1 2,9
Kovancılar (Elazığ) 03:24:04 22-08-2025 38,81972 40,03694 7 1
Tuşba (Van) 12:35:58 21-08-2025 38,67056 43,19333 7,06 2
Senaki, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [95.54 km] Borçka (Artvin) 17:13:50 20-08-2025 42,33861 42,07833 5,99 3,4
Van Gölü - [15.57 km] Tuşba (Van) 23:14:30 19-08-2025 38,63694 43,01722 7 2,2
Saray (Van) 15:45:06 19-08-2025 38,60111 44,22444 7 2
Van Gölü - [13.80 km] Tuşba (Van) 13:52:07 19-08-2025 38,64028 43,03722 7 2,3
Van Gölü - [17.47 km] Tuşba (Van) 05:22:12 19-08-2025 38,66 42,98917 7 1,9
VAN GOLU 05:22:11 19-08-2025 38,5808 43,038 20,9 2
YUMRUTEPE (VAN) 02:57:21 19-08-2025 38,6978 43,2973 6,9 2,2
Tuşba (Van) 02:57:21 19-08-2025 38,68722 43,33833 10,41 2,2
Kovancılar (Elazığ) 17:23:32 18-08-2025 38,66944 39,84278 8,67 2,9
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:23:31 18-08-2025 38,6693 39,8112 5 3
Hilvan (Şanlıurfa) 07:15:36 18-08-2025 37,48917 38,82667 5,59 1,7
Gürpınar (Van) 03:00:36 18-08-2025 38,19278 43,7325 7,05 1,2
Gürpınar (Van) 23:01:49 15-08-2025 38,1725 43,73833 7 1,2
Kovancılar (Elazığ) 16:40:41 14-08-2025 38,74806 39,93528 17,98 2
Saray (Van) 16:13:08 14-08-2025 38,68889 44,11861 7,36 2
Kovancılar (Elazığ) 03:28:16 14-08-2025 38,7225 39,6525 7 1,5
Kovancılar (Elazığ) 03:11:59 14-08-2025 38,71306 39,66917 12,65 1,2
Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van) 15:31:03 13-08-2025 38,5825 43,06389 8,94 2,3
VAN GOLU 15:31:01 13-08-2025 38,57 43,0143 9 2,3
Tatvan (Bitlis) 04:38:55 10-08-2025 38,26306 42,55222 6,9 1,7
YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS) 04:37:48 10-08-2025 38,2753 42,5467 8 1,5
VAN GOLU 07:13:17 06-08-2025 38,6773 42,9498 3 1,8
Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis) 07:13:17 06-08-2025 38,73306 42,95472 7,07 1,8
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van) 16:40:26 04-08-2025 38,55417 44,95528 7,15 2
Çatak (Van) 08:16:24 04-08-2025 37,965 43,0175 7 1,8
Bahçesaray (Van) 07:59:40 04-08-2025 38,03778 42,79806 7,02 3
BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN) 07:59:39 04-08-2025 38,0465 42,788 5 3,3
Tatvan (Bitlis) 09:10:37 02-08-2025 38,47528 42,58 7 1,7
KUSLUCA-TATVAN (BITLIS) 09:10:36 02-08-2025 38,3707 42,5242 15,1 1,9
Kovancılar (Elazığ) 08:19:26 02-08-2025 38,75556 40,01222 7 1,8
Van Gölü - [03.84 km] Tuşba (Van) 05:53:22 01-08-2025 38,715 43,17194 7 1,4
OZYURT-(VAN) 05:53:21 01-08-2025 38,7317 43,1947 13,1 1,8
Kovancılar (Elazığ) 23:53:18 31-07-2025 38,81 39,77472 6,48 1
Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van) 16:29:06 31-07-2025 38,97 44,83278 4,03 2,7
Kovancılar (Elazığ) 03:38:34 31-07-2025 38,78333 40,02389 7,26 1,4
Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis) 00:15:49 31-07-2025 38,63583 42,87639 7,02 1,9
VAN GOLU 00:15:48 31-07-2025 38,6087 42,9198 1,4 1,9
INKOY-GEVAS (VAN) 07:57:09 30-07-2025 38,4755 42,9147 14,8 1,6
Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van) 07:57:09 30-07-2025 38,45833 42,8775 7,04 2
