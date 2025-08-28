Son dakika Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ağustos 2025
Son dakika Van deprem haberleri..Van'da deprem mi oldu? Az önce deprem Van'da nerede oldu? Van Kandilli ve AFAD son depremler.. 28 Ağustos 2025 Van deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Van'da? Van son deprem büyüklüğü ne kadar? Van'da ve Van yakınındaki depremler nelerdir? Van'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Van canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Van deprem haberleri.. Van'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Van'da deprem mi oldu? Deprem Van'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Van'da nerede deprem oldu? Van deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
Tarih-saat 28 Ağustos 2025 00:10:20 itibariyle Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Van deprem haberleri 28 Ağustos 2025..Van AFAD son depremler ve Van Kandilli son dakika deprem listesi..
|Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van)
|00:10:20 28-08-2025
|38,46889
|43,15972
|7,01
|3,5
|VAN GOLU
|00:10:19 28-08-2025
|38,4892
|43,1323
|5
|3,7
|Tuşba (Van)
|09:12:49 27-08-2025
|38,87111
|43,55278
|7
|2,9
|AKCIFT (VAN)
|09:12:48 27-08-2025
|38,8277
|43,5592
|8,7
|2,7
|VAN GOLU
|20:41:25 26-08-2025
|38,6073
|42,9958
|22,1
|2,1
|Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van)
|20:41:25 26-08-2025
|38,62472
|43,01167
|24,05
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|13:39:57 25-08-2025
|38,66444
|39,82806
|14,85
|1,8
|Van Gölü - [07.67 km] Tuşba (Van)
|03:12:49 24-08-2025
|38,91056
|43,445
|11,53
|1,7
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|11:14:25 22-08-2025
|38,0872
|42,8977
|8,1
|2,9
|Kovancılar (Elazığ)
|03:24:04 22-08-2025
|38,81972
|40,03694
|7
|1
|Tuşba (Van)
|12:35:58 21-08-2025
|38,67056
|43,19333
|7,06
|2
|Senaki, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [95.54 km] Borçka (Artvin)
|17:13:50 20-08-2025
|42,33861
|42,07833
|5,99
|3,4
|Van Gölü - [15.57 km] Tuşba (Van)
|23:14:30 19-08-2025
|38,63694
|43,01722
|7
|2,2
|Saray (Van)
|15:45:06 19-08-2025
|38,60111
|44,22444
|7
|2
|Van Gölü - [13.80 km] Tuşba (Van)
|13:52:07 19-08-2025
|38,64028
|43,03722
|7
|2,3
|Van Gölü - [17.47 km] Tuşba (Van)
|05:22:12 19-08-2025
|38,66
|42,98917
|7
|1,9
|VAN GOLU
|05:22:11 19-08-2025
|38,5808
|43,038
|20,9
|2
|YUMRUTEPE (VAN)
|02:57:21 19-08-2025
|38,6978
|43,2973
|6,9
|2,2
|Tuşba (Van)
|02:57:21 19-08-2025
|38,68722
|43,33833
|10,41
|2,2
|Kovancılar (Elazığ)
|17:23:32 18-08-2025
|38,66944
|39,84278
|8,67
|2,9
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:23:31 18-08-2025
|38,6693
|39,8112
|5
|3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|07:15:36 18-08-2025
|37,48917
|38,82667
|5,59
|1,7
|Gürpınar (Van)
|03:00:36 18-08-2025
|38,19278
|43,7325
|7,05
|1,2
|Gürpınar (Van)
|23:01:49 15-08-2025
|38,1725
|43,73833
|7
|1,2
|Kovancılar (Elazığ)
|16:40:41 14-08-2025
|38,74806
|39,93528
|17,98
|2
|Saray (Van)
|16:13:08 14-08-2025
|38,68889
|44,11861
|7,36
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|03:28:16 14-08-2025
|38,7225
|39,6525
|7
|1,5
|Kovancılar (Elazığ)
|03:11:59 14-08-2025
|38,71306
|39,66917
|12,65
|1,2
|Van Gölü - [13.55 km] Tuşba (Van)
|15:31:03 13-08-2025
|38,5825
|43,06389
|8,94
|2,3
|VAN GOLU
|15:31:01 13-08-2025
|38,57
|43,0143
|9
|2,3
|Tatvan (Bitlis)
|04:38:55 10-08-2025
|38,26306
|42,55222
|6,9
|1,7
|YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS)
|04:37:48 10-08-2025
|38,2753
|42,5467
|8
|1,5
|VAN GOLU
|07:13:17 06-08-2025
|38,6773
|42,9498
|3
|1,8
|Van Gölü - [07.67 km] Adilcevaz (Bitlis)
|07:13:17 06-08-2025
|38,73306
|42,95472
|7,07
|1,8
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [51.41 km] Başkale (Van)
|16:40:26 04-08-2025
|38,55417
|44,95528
|7,15
|2
|Çatak (Van)
|08:16:24 04-08-2025
|37,965
|43,0175
|7
|1,8
|Bahçesaray (Van)
|07:59:40 04-08-2025
|38,03778
|42,79806
|7,02
|3
|BAGCILAR-BAHCESARAY (VAN)
|07:59:39 04-08-2025
|38,0465
|42,788
|5
|3,3
|Tatvan (Bitlis)
|09:10:37 02-08-2025
|38,47528
|42,58
|7
|1,7
|KUSLUCA-TATVAN (BITLIS)
|09:10:36 02-08-2025
|38,3707
|42,5242
|15,1
|1,9
|Kovancılar (Elazığ)
|08:19:26 02-08-2025
|38,75556
|40,01222
|7
|1,8
|Van Gölü - [03.84 km] Tuşba (Van)
|05:53:22 01-08-2025
|38,715
|43,17194
|7
|1,4
|OZYURT-(VAN)
|05:53:21 01-08-2025
|38,7317
|43,1947
|13,1
|1,8
|Kovancılar (Elazığ)
|23:53:18 31-07-2025
|38,81
|39,77472
|6,48
|1
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [54.31 km] Özalp (Van)
|16:29:06 31-07-2025
|38,97
|44,83278
|4,03
|2,7
|Kovancılar (Elazığ)
|03:38:34 31-07-2025
|38,78333
|40,02389
|7,26
|1,4
|Van Gölü - [17.04 km] Adilcevaz (Bitlis)
|00:15:49 31-07-2025
|38,63583
|42,87639
|7,02
|1,9
|VAN GOLU
|00:15:48 31-07-2025
|38,6087
|42,9198
|1,4
|1,9
|INKOY-GEVAS (VAN)
|07:57:09 30-07-2025
|38,4755
|42,9147
|14,8
|1,6
|Van Gölü - [02.06 km] Gevaş (Van)
|07:57:09 30-07-2025
|38,45833
|42,8775
|7,04
|2
