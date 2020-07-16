SON DAKİKA: Van'da keşif uçağı düştü: 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi.

Gevaş ilçesindeki Artos dağına çarparak düşen uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğu belirtildi.

2 bin 200 metre yükseklikte yaşanan kazanın enkazına saat 03.00 gibi ulaşıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Süleyman Soylu'nun açıklamarından satır başları;

Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını bildirdiler.

Ekiplerimiz 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler.

Bakan Soylu olay yerinde bilgi alırken

Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi.

Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. İçerisinde 2'si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.



İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur.



Başımız sağ olsun" dedi.