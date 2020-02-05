SON DAKİKA... Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 29 can kaybı

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İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybının 29 olduğunu açıkladı.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.



TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.



Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor.



Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ’dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.

SUNİ ÇIĞ OLUŞTURULACAK

NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan, bölgede patlama ile suni çığ oluşturulacağını döyledi.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü’nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van’a ulaştırıldı.

BAKAN SOYLU: TOPLAM VEFAT EDEN SAYISI 29



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin, "Şu ana kadar hem Adli Tıpa intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29" dedi.



Çığ bölgesindeki incelemelerinin ardından güzergahtaki Yukarı Narlıca Mahallesi'ne geçen Bakan Soylu, Bahçesaray'da iki çığ felaketinin yaşandığını anımsattı.



Olay yerinde incelemelerde bulunduğunu, durumu tespit ettiklerini aktaran Soylu, yaptıkları değerlendirmeler sonucu çığ riski nedeniyle bu akşam arama kurtarma çalışmalarını durdurmaya karar verdiklerini söyledi.



Soylu, yeni bir çığ tehlikesinin olabileceği konusunda değerlendirmenin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Çığ konusunda yetkin, Erzurum'dan arama kurtarma ekibimiz hem de Bitlis ve Muş'tan jandarma arama kurtarma timi intikal etti. Yarın sabah yine genel değerlendirme yapıldıktan sonra arama kurtarmaya başlanacak. Şu ana kadar hem Adli Tıpa intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29. Üç kişinin de olay yerinde olduğunu görgü tanıklarına istinaden değerlendiriyoruz. Görgü tanıkları, 3 kişinin olduğunu ve iş makinesinin altında kaldığını söylüyorlar."



"29 evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." diyen Bakan Soylu, "Şu ana kadar isimli teyit edebildiğimiz, Adli Tıp Kurumuna ulaştığını düşündüğümüz çünkü çok sayı geçiyor, yolda olanlarla, hastanelerde olanlarla mükerrerlik söz konusu. Onun için Adli Tıptaki rakamı teyit ediyoruz hem de isimli olarak bizde olan rakamları teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.



Yarın sabah arama kurtarma konusunda durum tespiti yapılacağını, riskler minimize edilerek gerekli adımların atılacağını belirten Soylu, dün gece ekiplerin sıfırın altında 25 derece olan soğuk havada çalışma yürüttüğünü vurguladı.



Bakan Soylu, açıklamasının ardından mahalleden ayrıldı.



CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE AFAD İL MÜDÜRÜ KURTARILDI



Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:



"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ



Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.