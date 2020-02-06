SON DAKİKA... Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 can kaybı, 75 yaralı

Son dakika haberi! Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde 33 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığda yaralı olarak kurtarılanları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.



Üst üste iki çığ hadisesinden dolayı acı kayıplarının olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:



"Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler."



Bu akşam bölgedeki incelemelerin ardından yaptıkları değerlendirmelerde arama kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Soylu, sabah itibarıyla tekrar değerlendirme yapılacağını ve bunun ardından arama kurtarmanın devam edip etmeyeceği konusundaki kararı tekrar vereceklerini ifade etti.

BAKAN KOCA: YARALI SAYISI 75



Hastanelere kaldırılan yaralı sayıları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şöyle konuştu:



"Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Bu 75 kişiden, hastanemizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızdan ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hiçbir hastamızın genel durumu ciddi ya da ağır değil. Bir hastamızla ilgili ameliyat planlanmakta, onun dışında genel olarak bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ağır ve ciddi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."



BİR ASTSUBAY İLE 10 UZMAN ÇAVUŞ VE 8 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT



İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin çığ olayında hayatını kaybeden asker, kurtarma ekibi ve vatandaşların sayısını sorması üzerine "1'i astsubay, 10'u uzman çavuş olmak üzere toplamda 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 2 Karayolları çalışanı, 3 itfaiye personeli, 1 Turkcell çalışanı ve diğerleri de dünkü akrabalarını kurtarmaya gelen sivil vatandaşlarımızdı" ifadelerini kullandı.

SUNİ ÇIĞ OLUŞTURULACAK



NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan, bölgede patlama ile suni çığ oluşturulacağını döyledi.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.



Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ’dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü’nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van’a ulaştırıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE AFAD İL MÜDÜRÜ KURTARILDI



Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.



Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtilerek şöyle devam edildi:



"Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü'nün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ



Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.