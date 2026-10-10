Son dakika Yalova'da deprem mi oldu? Az önce deprem Yalova'da nerede oldu? Yalova deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Ekim 2026
10.10.2026 22:30
NTV
Son dakika Yalova deprem haberleri.. Yalova'da deprem mi oldu? Az önce deprem Yalova'da nerede oldu? Yalova Kandilli ve AFAD son depremler.. 10 Ekim 2026 Yalova deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Yalova'da? Yalova son deprem büyüklüğü ne kadar? Yalova'da ve Yalova yakınındaki depremler nelerdir? Yalova'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Yalova canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Yalova deprem haberleri.. Yalova'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? Deprem Yalova'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Yalova'da nerede deprem oldu? Yalova deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 10 Ekim 2026 22:08 itibariyle Merkez (Yalova) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Yalova deprem haberleri 10 Ekim 2026.. Yalova AFAD son depremler ve Yalova Kandilli son dakika deprem listesi..
Yalova AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)Kaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [04.66 km] Merkez (Yalova)
|10 Ekim 2026 22:08
|40.6980
|29.2563
|7.96
|3.50