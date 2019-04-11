Son dakika haberi! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.
Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
SON DAKİKA: Yasemin Adar üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu
Ntvspor, Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kiloda Yasemin Adar rakibini 6-1 yenerek üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Son dakika haberi! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.