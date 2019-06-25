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Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

BEDELLİ KALICI HALE GELDİ



65 maddelik yasayla, zorunlu askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek.



460 BİN BAKAYA/YOKLAMA KAÇAĞINA BEDELLİ HAKKI



Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bu düzenlemeden 460 bin kişi faydalanacak.

YEDEK SUBAYLAR İÇİN SÜRE 12 AY OLACAK

Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

ASKERDE KALANA 2 BİN LİRA HARÇLIK

Zorunlu askerlik süresi olan 6 aydan sonra isteyen ve uygun bulunanlar askerliğe devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira harçlık verilecek.

Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca bin lira ilave ödeme yapılacak.



Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

100 BİN KİŞİYE ERKEN TERHİS

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 6 ayı dolduran yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor.



İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.



Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu'nca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.



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