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İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda ortak canlı yayına çıkması konusu gündemde.

Yayının tarihi ve saati başta olmak üzere ortak canlı yayının ayrıntıları için AK Parti ile CHP arasında yeni bir görüşme gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan yayın için bayram öncesi yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ikinci kez yine telefonda görüştüler.

İki ismin bazı detayları netleştirdiği, bunun yanında bazı pürüzlerin olduğu ve bunlarla ilgili karşılıklı önerilerin sunulduğu belirtildi. Ünal ve Altay yayın konusunda saat 13.30'da açıklama yapacak.

Açıklamada, mutabakat sağlanması durumunda yayının gün ve saatinin de yer alması öngörülüyor.



MODERATÖR KİM OLACAK?

Ortak canlı yayınla ilgili netleşen bazı bilgler ise şöyle: Bir televizyon kanalı tercih edilmeyecek, ortak frekans üzerinden canlı yayın yapılacak ve isteyen televizyon kanalları ekranlarına taşıyacak.

Moderatör konusunda ise netleşen bir isim yok. İki taraf da tekliflerini karşı tarafa sundu ve isimler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.