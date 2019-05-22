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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.
31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 44,06 CHP yüzde 29,14, MHP yüzde 5,18, HDP yüzde 4,15 oranında oy aldı.
Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 42,55, CHP yüzde 29,81, İYİ Parti 7,76, MHP 7,44, HDP 4,52, Saadet Partisi 2,91 oy aldı.
Belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 42,56, CHP yüzde 29,36, MHP yüzde 7,46, İYİ Parti yüzde 7,31, HDP yüzde 5,6, Saadet Partisi yüzde 3, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,90 oranında asil üyelik kazandı.
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