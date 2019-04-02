Son dakika haberi! İstanbul'un 7 ilçesinde yeniden oy sayımı yapılmasına CHP'den itiraz geldi.. İstanbul İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayımı işlemi durduruldu.
AK Parti bu duruma itiraz etti ve konuyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na taşıdı. YSK; Başkan Sadi Güven başkanlığında olağanüstü toplandı.
YSK, İstanbul'da oyların yeniden sayımını durduran kararı kaldırdı.
Bu kararın ardından Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde oylar yeniden sayılacak.