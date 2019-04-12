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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağlar'da belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına karar verdi.
YSK, en yüksek ikinci oyu alan AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu’na mazbata verilmesi gerektiğine karar verdi.
SON DAKİKA: YSK'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan AK Parti'li adaya verildi
Anadolu AjansıTürkiye
Yüksek Seçim Kurulu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP'li adayın KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle mazbatanın 2. olan AK Partili adaya verilmesine karar verdi.
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