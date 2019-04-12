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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Diyarbakır Bağlar'da belediye başkanı seçilen HDP'li aday Zeyyat Ceylan'ın, KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına karar verdi.

YSK, en yüksek ikinci oyu alan AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu’na mazbata verilmesi gerektiğine karar verdi.