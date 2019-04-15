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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımının durmasına ilişkin yaptığı itirazda kararını verdi.

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi.



İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

KALAN SANDIKLAR SAYILACAK

YSK'nın aldığı kararla birlikte Maltepe'de 500 sandığın yeniden sayılma kararı durduruldu. Sadece kalan 146 sandık sayılacak.

YENİ SAYIM KURULU OLUŞTURMA YETKİSİ

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.



Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedilmişti.

VİDEO: MALTEPE'DE SAYIM DURMUŞTU