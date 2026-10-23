SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında patlama. 3 can kaybı
23.10.2026 11:09
Son Güncelleme: 23.10.2026 12:38
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. İki işçi hayatını kaybederken 5 madenci yaralandı. Mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi.
Ekipler, patlamadan 8 işçinin etkilendiğini belirlerken kazada iki işçi hayatını kaybetti. 5 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir işçinin madende mahsur kaldığını açıklamıştı.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Hastane bahçesinde bekleyen madenci yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
“Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.” açıklamasında bulunan Bakan Memişoğlu, “Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir.” dedi.
İKİ İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde konuştu.
Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı.” dedi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Maden ocağındaki patlamanın ardından yaralanan madencilerin kimlik bilgileri netleşti.
Faciada yaralanarak tedavi altına alınan işçilerin Okan Dinçer (45), Cemal Arslan (45), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) olduğu bildirildi.
GRİZU PATLAMASI NEDİR?
Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazları bünyesinde bulunduran havanın patlayıcı özelliği bulunuyor.
Bunların en önemlisi hidrokarbonlar ve özellikle metan olup, metan ile havanın karışımı madencilikte “ grizu ” olarak isimlendirilir.