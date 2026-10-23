SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında patlama. 3 can kaybı

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

“Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.” açıklamasında bulunan Bakan Memişoğlu, “Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir.” dedi.

İKİ İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde konuştu.

Ocaktaki 8 kişiden 7'sinin çıkarıldığını ve iki işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, işçilerden ikisinin yanıkları olduğunu dile getirip entübe edildiklerini açıkladı. Madencilerin Ankara'ya sevk edileceklerini de dile getiren Vali, “Şu anda bir madencimiz madende. Ona ulaşıldı.” dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Maden ocağındaki patlamanın ardından yaralanan madencilerin kimlik bilgileri netleşti.

Faciada yaralanarak tedavi altına alınan işçilerin Okan Dinçer (45), Cemal Arslan (45), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) olduğu bildirildi.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazları bünyesinde bulunduran havanın patlayıcı özelliği bulunuyor.

Bunların en önemlisi hidrokarbonlar ve özellikle metan olup, metan ile havanın karışımı madencilikte “ grizu ” olarak isimlendirilir.